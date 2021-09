FNV luidt noodklok: ‘Absurd wat hier gebeurt’

Winkelmedewerkers van See Buy Fly staken woensdag op Schiphol Plaza, omdat Schiphol Air Retail (SAR) hun lonen drukt en rommelt met roosters, meldt FNV in een persbericht.

De directie van SAR bezuinigde de afgelopen tijd op het personeel. Aandeelhouders zetten hen onder druk. Daardoor gingen de lonen van de medewerkers omlaag. Daarnaast vinden telkens roosterwijzigingen plaats en maakt de werkgever van See Buy Fly de roosters pas op het laatste moment bekend.

De maat is vol, vindt Monique Schreurs, winkelmedewerkster van See Buy Fly. ‘’De huidige sfeer maakt collega’s ziek. Wij willen dat de directie normaal doet en ons werk waardeert. Houd op met dat loontjedrukken. En laat ons onze vertrouwde roosters behouden. Laat ons ook ruim van tevoren weten wat ons rooster is, zodat we een privéleven kunnen hebben naast ons werk.’’

Een andere medewerker, die in het persbericht anoniem blijft, voelt zich benadeeld. ‘’Ik ga er een paar honderd euro per maand op achteruit. Hoe kan ik de huur blijven betalen? Daarnaast is het ziekteverzuim bij ons in de taxfreewinkels momenteel echt sky high.’’

Lonen See Buy Fly

In de winkels van SAR werken ongeveer 120 mensen. Het bedrijf schafte de cao voor nieuwe medewerkers af en neemt hen aan op het minimumloon, ongeveer tien euro per uur. De mensen die langer bij See Buy Fly werken, verdienen meer. Zij zitten echter nog ver onder het modale inkomen.

Margje van der Woude, bestuurder van FNV Handel, vindt dat er snel wat moet veranderen. ‘’Het is absurd wat hier gebeurt. De winkelmedewerkers van See Buy Fly staan bekend om hun goede service, klantvriendelijkheid en hun enorme inzet. Zeker nu zoveel winkels staan te springen om personeel moeten werkgevers hun vakkrachten koesteren. Op Schiphol dus ook.’’

Van der Woude vervolgt dat de aandeelhouders jarenlang profiteerden. ‘’Nu door corona de omzet is teruggelopen en doordat de stijging van het minimumloon eraan komt, haalt de directie allerlei toeren uit om lonen te drukken. Dat moet echt afgelopen zijn. De cao moet gewoon voor alle medewerkers gelden en ze moeten stoppen met dat gerommel met die roosters.’’

Woensdag leggen winkelmedewerkers van See Buy Fly het werk dus neer en staken zij van 12:00 tot 16:00 uur op Schiphol Plaza. Ze delen flyers uit en gaan in gesprek met reizigers en andere klanten van de luchthaven om op die manier uit te leggen wat de situatie is en waar zij verbeterpunten zien. Eerder liet het FNV zich ook al uit over de tekorten bij de grondafhandeling.