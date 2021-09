Ministerie voert eenmalige chartervlucht uit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken haalt woensdag vijftig mensen op uit Pakistan, meldt de Rijksoverheid in een persbericht.

Personen in kwestie vluchtten uit Afghanistan naar Islamabad waar de Nederlandse ambassade hen opving. De evacués verbleven in hostels en de ambassade zorgde voor de eerste levensbehoeften en nieuwe kleding. Daarnaast was zij een luisterend oor voor mensen die hun verhaal kwijt wilden wegens de gevaarlijke tocht die zij van Afghanistan naar Pakistan maakten.

Het betreft een eenmalige chartervlucht waarop ook bijna honderd mensen zitten die vanuit Amsterdam doorreizen naar andere EU-landen. De groep mensen die naar Nederland afreist bestaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken uit enkele Nederlanders met Afghaanse familieleden en uit Afghanen die met Nederland samenwerkten. Tolken zijn daarvan een voorbeeld.

Ministerie blijft zich inzetten

Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken reisde begin augustus af naar Pakistan. Daar sprak ze met haar ambtgenoot. Pakistan geeft aan ‘dankbaar’ te zijn voor de vlucht van woensdag. De Nederlandse ambassade in Islamabad stond in nauw contact met de Pakistaanse autoriteiten.

Naast deze vlucht blijft Nederland zich inzetten om andere Nederlanders en Afghanen in veiligheid te brengen. Het gaat hierbij uitsluitend om mensen die daarvoor in aanmerking komen. In samenwerking met andere landen wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en geprobeerd deze te benutten.

Geen commerciële vluchten

Met welk ‘Nederlands vliegtuig’ de evacués naar Nederland vliegen, vermeldt het ministerie niet op haar website. Vluchten van commerciële luchtvaartmaatschappijen zijn niet mogelijk. Dit komt doordat niet iedereen als gevolg van de overweldigende omstandigheden over de benodigde papieren beschikt. Eind augustus maakten enkele Nederlandse luchtvaartmaatschappijen bekend mee te willen helpen met het uitvoeren van evacuatievluchten.

Dat Nederland deze eenmalige chartervlucht tot stand brengt, betekent niet dat de overheid voor alle kosten moet opdraaien. Omdat er dus een aantal mensen na aankomst in Nederland naar andere EU-landen doorreist, doet de Nederlandse overheid een beroep op een bijdrage van de Europese Unie.

Een Nederlands vliegtuig haalt vandaag de groep van bijna 50 mensen op die uit #Afghanistan naar Pakistan zijn gevlucht. Het betreft een eenmalige chartervlucht. De afgelopen tijd werden zij opgevangen door de Nederlandse ambassade in Islamabad. Lees meer: https://t.co/rfgXDGNxHD pic.twitter.com/jZsLpOcahw — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) September 15, 2021