Aanvaring tussen Schiphol en KLM dreigt

Schiphol wil meer havengelden vragen. Dat leidt tot boze reacties van luchtvaartmaatschappijen, meldt Financieel Dagblad.

De reden voor de prijsverhoging is de flinke verliezen die de luchthaven door de coronacrisis leed: 721 miljoen euro. Doordat het kabinet toestemming gaf om vanaf 2023 die verliezen te verrekenen met luchtvaartmaatschappijen, kunnen de prijzen van havengelden omhoog. Een luchtvaartmaatschappij betaalt havengeld om gebruik te mogen maken van een vliegveld. Voor een veelgebruiker als KLM heeft dit enorme consequenties.

Financieel Dagblad schrijft dat het om een naheffing van 380 miljoen euro gaat. De grootste luchthaven van Nederland wil een verhoging met veertig procent invoeren. Dit tot ongenoegen van luchtvaartmaatschappijen.

Boze reacties op plannen Schiphol

Mocht Schiphol deze plannen doorvoeren, dan gaan de ticketprijzen ook omhoog. Naast de financiële problemen waarmee luchtvaartmaatschappijen door de coronacrisis zelf kampen, moeten zij óók nog eens opdraaien voor die van de luchthaven. “Ze laten ons betalen voor diensten die ze niet geleverd hebben. Is dit geen misbruik van je positie als monopolist?”, vraagt Marnix Fruitema van belangenorganisatie van luchtvaartmaatschappijen Barin zich af.

Daarnaast zijn maatschappijen ook niet te spreken over het feit dat Schiphol meer kosten maakt voor de aanleg van de nieuwe A-pier. Onlangs liet directeur Dick Benschop zich erover uit dat de bouw nog niet op rolletjes liep. Hierdoor lopen de kosten op. Deze vertraging resulteert in een aparte verhoging van havengelden. De pier had al anderhalf jaar open moeten zijn.

Andere luchthavens

De plannen van Schiphol zijn volgens Fruitema opmerkelijk vergeleken met andere luchthavens. ‘’In Madrid is net voor vijf jaar een verhoging van 5 procent afgesproken, om het herstel niet in gevaar te brengen’’, vervolgt hij. “Dat is ook in het belang van Schiphol; de luchthaven schiet er niets mee op dat er door torenhoge tarieven maatschappijen omvallen of naar elders vertrekken.”

Daarnaast werd eind augustus bekend dat de luchthaven mogelijk kan profiteren van de beëindigde samenwerking met Aéroports de Paris (ADP). Ook zit het Fruitema niet lekker dat Schiphol alsnog de havengelden wil verhogen. “Ze hebben net een miljard euro opgehaald om hun schulden te herfinancieren’’, besluit hij.