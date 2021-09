Binnen vijf dagen drie megavondsten douane Schiphol

De afgelopen weken onderschepte de Marechaussee op Schiphol een megavondst. Zij trof veel goud en geld aan, meldt de Koninklijke Marechaussee op Facebook.

In totaal ging het om 56 kilogram goud en 150.000 euro aan contant geld. Vervolgens verrichtte de recherche van Marechaussee meerdere aanhoudingen wegens witwassen.

Eerste vondst Marechaussee

Op vrijdag 3 september vond het personeel van de douane negen goudstaven. Het ging om 25 kilogram. Daarnaast trof zij ook nog eens 8.500 euro aan in de bagage van een Nederlandse man. De man was onderweg richting Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Toen een douanebeambte hem vroeg waarom hij dit bij zich had, kon hij geen goede verklaring geven. Daarom besloot de recherche van de Marechaussee de man aan te houden wegens witwassen.

Drie dagen later

Het is in september niet de enige vondst van het douanepersoneel. Drie dagen later was het opnieuw raak. Een Italiaanse man en vrouw hadden twee kilogram goud bij zich. De waarde bedroeg circa 78.000 euro. Zij waren onderweg vanuit Dubai naar Italië. Net zoals de Nederlandse man die de Marechaussee op 3 september aanhield, hadden deze twee ook geen goede verklaring van de herkomst van het goud. Hierop volgde wederom een aanhouding wegens witwassen. Daarnaast is er ook nog een onderzoek ingesteld.

Opnieuw veel geld

Op 8 september trof de douane opnieuw een hoop geld aan. Dit keer zat het in de bagage van een Turkse man. Hij had 100.000 euro aan contant geld bij zich. De man was onderweg vanuit Chili naar Turkije. Omdat hij net zoals de andere twee gevallen geen goede verklaring kon geven, is hij als verdachte van witwassen aangehouden en wordt er een onderzoek opgestart.

De rechercheurs van de Marechaussee doen de onderzoeken onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Op deze manier moet onder meer witwassen van geld en financieren van terroristische activiteiten tegengegaan worden. Vorige maand pakte de Marechaussee ook al zeven personen met een Schiphol-pas op wegens een grote cocaïnesmokkel.

Op Schiphol zijn de afgelopen dagen grote hoeveelheden goud en geld onderschept. @Douane en @Marechaussee en het @OMNoord_Holland werken nauw samen om geldstromen via Schiphol, die samenhangen met criminaliteit, tegen te gaan. https://t.co/JRnOJTjTku pic.twitter.com/icLMpPA1HS — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) September 15, 2021