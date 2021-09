Gezondheidsraad noemt mogelijke maatregelen Schiphol

De Gezondheidsraad concludeert dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Schiphol is daarin een van de boosdoeners, aldus het orgaan.

Ultrafijnstof kan onder meer leiden tot luchtwegaandoeningen (astma) en hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk en grotere kans op hartfalen). Daarnaast remt de stof de ontwikkeling van een foetus. De deeltjes zijn kleiner dan 0,1 micrometer. Dit leidt ertoe dat ze diep doordringen tot de longen. Hierdoor kunnen ze ook op andere plekken in het lichaam schade aanrichten.

Schiphol start onderzoek

Schiphol wilde juli dit jaar een onderzoek starten om te kijken of vernevelaars kunnen bijdragen in de afname van het ultrafijnstofgehalte. Alleen in Amsterdam wordt sinds 2018 op één locatie in de buurt van Schiphol ultrafijnstof permanent gemeten.

Het RIVM kwam twee jaar geleden op basis van een onderzoek op scholen in de buurt van de grootste luchthaven van Nederland met de conclusie dat korte blootstelling aan een hoge concentratie ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Kinderen met luchtwegaandoeningen hadden op dat soort dagen meer last van kortademigheid en gebruikten meer medicijnen.

Maatregelen Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad kwam in het rapport tot eventuele maatregelen die Schiphol zouden kunnen treffen. Een voorbeeld daarvan is kerosine met een lager zwavelgehalte. Uit een onderzoek van TNO blijken opstijgende vliegtuigen in het Vondelpark te zorgen voor een verhoogde concentratie van ultrafijnstof.

Daarnaast kwam de Gezondheidsraad met een ander alternatief: minder vliegbewegingen. Daarbij dringt het orgaan erop aan extra naar luchtvaart te kijken, die door gemeenten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven buiten schot is gehouden in het Schone Lucht Akkoord. Dit is een pakket met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Niet alleen voor de luchtvaartsector opperde de Gezondheidsraad andere mogelijk te nemen maatregelen. Voorbeelden zijn een milieuzone voor werktuigen als graafmachines en hijskranen, en zolang er weinig elektrische auto’s zijn geen nieuwe woonwijken langs drukke wegen bouwen.

FNV noemt het een ‘bewijs’

De FNV is blij met het rapport. De grondafhandeling wordt immers op het platform van Schiphol veel blootgesteld aan ultrafijnstof. “In de warme luchtstroom van de motoren zijn extra hoge concentraties ultrafijnstof,” citeert het Parool Joost van Doesburg van FNV Luchtvaart. “Het rapport is hét bewijs dat verregaande maatregelen onontkoombaar zijn.”