Qantas voert ‘zeldzame’ chartervlucht uit met 787

Afgelopen woensdag landde Qantas met een Boeing 787-9 in Islamabad in Pakistan. Mogelijk gaat het om een repatriëringsvlucht, meldt Simple Flying.

De VH-ZNK was onderweg vanuit Darwin, een stad in het noorden van Australië. Na een reis van iets meer dan negen en een half uur arriveerde de ‘zeldzame’ chartervlucht om 10:55 uur lokale tijd op de luchthaven van Islamabad. De afstand tussen Darwin en Islamabad bedroeg iets minder dan achtduizend kilometer.

Qantas druk bezig met repatriëring

Qantas is al lange tijd bezig met repatriëringsvluchten. De maatschappij streefde er onlangs naar om negentig van dit soort vluchten in negentig dagen uit te voeren. Eerdere vluchten gingen onder meer naar Delhi, Londen, Frankfurt en Johannesburg.

Echter, het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel (DFAT) heeft nog niet bevestigd dat het om een repatriëringsvlucht gaat. Meerdere landen voerden vluchten vanuit Islamabad uit om mensen te evacueren. Afgelopen dinsdag zaten bijvoorbeeld richting Nederland achtergebleven tolken aan boord. Mensen op sociale media suggereren dat het om een verhuizing gaat van mensen die uit Afghanistan geëvacueerd zijn.

Veel vluchten naar Darwin

Veel van deze repatriëringsvluchten vliegen naar Darwin. Reden daarvoor is een groot ‘quarantainecentrum’ ten zuiden van Darwin. Dit centrum heet Howard Springs. Hier kunnen 850 mensen in quarantaine. Het gaat om mensen die gerepatrieerd zijn. Veertien dagen moeten zij verplicht onder toezicht in quarantaine.

Hoe dan ook, niet alle repatriëringsvluchten die vanuit Darwin opstijgen vliegen terug naar diezelfde luchthaven. Eerder vertrok een 787 van Qantas vanaf de stad in het noorden van Australië richting Londen, maar kwam uiteindelijk het land terug in via Perth en Sydney.

Perth ruilen voor Darwin?

Met de inzet van Darwin Airport krijgt de luchthaven in het noorden van het land meer waardering. Volgens Simple Flying overweegt Qantas om non-stop vanuit Darwin naar Europa te vliegen. Mogelijk verruilt de Australische luchtvaartmaatschappij Perth voor Darwin.