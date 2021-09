SpaceX heeft nieuwe primeur te pakken

Vier toeristen zijn in de nacht van woensdag op donderdag met een SpaceX-ruimtevaartuig gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida.

Het is de eerste keer dat een raket met alleen burgers aan boord naar de ruimte vertrekt. De gezagvoerder, miljardair Jared Isaacman, betaalt de vlucht die bekend staat als Inspiration4. De andere toeristen zijn Hayley Arceneaux (arts-assistent), Christopher Sembroski (donateur) en Sian Proctor (docent geologie).

Lancering ruimtevaartuig SpaceX

Om 2:02 uur vertrokken de vier precies volgens planning vanaf de aarde richting de ruimte. Normaal gesproken wordt een raket gelanceerd richting ruimtestation ISS. Bij zo’n lancering is een precieze vertrektijd noodzakelijk. Omdat Isaacman en zijn gezelschap alleen in een baan om de aarde blijven draaien, maakte dat niet heel veel uit. Het ruimtevaartuig van SpaceX bereikt een maximale hoogte van 540 kilometer. Wanneer de vier terug op aarde komen, plonst de capsule in de Atlantische oceaan. Uiteraard opent een parachute nadat ze de dampkring passeren. Op die manier komen ze rustig terug op aarde terecht.

Gezagvoerder Isaacman is voormalig straaljagerpiloot. Momenteel is hij directeur van Shift4, een betalingsbedrijf. Voorafgaand aan deze lancering volgde hij een training. Isaacman hoopt met de reis geld op te halen voor het St. Jude-Kinderziekenhuis. Zelf doneerde de gezagvoerder omgerekend 84,6 miljoen euro.

Eerdere ruimtereis(jes)

Eerder gingen ook al toeristen de ruimte in. Jeff Bezos (van Blue Origin) verbleef met ruimteschip New Shepard enkele minuten in de ruimte. Aan boord zat ook de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen. Zij bereikten een hoogte van 106 kilometer, twintig kilometer hoger dan concurrent Virgin Galactic die begin juli dit jaar de ruimte in ging. Tóch is er een verschil tussen die ruimtereis(jes) en de lancering van het ruimtevaartuig van SpaceX. In tegenstelling tot de reizen van Blue Origin en Virgin Galactic verblijven Isaacman en zijn gezelschap langer in de ruimte. Ongeveer drie dagen draaien zij in een baan om de aarde.