‘Belangrijkste piloot bij ontwikkeling 737 MAX aangeklaagd’

De chief technical pilot van Boeing bij de ontwikkeling van de 737 MAX wordt waarschijnlijk aangeklaagd, zo meldt The Wall Street Journal.

De piloot, Mark Forkner, zou verdacht worden van het misleiden van de luchtvaartautoriteit FAA over veiligheidsproblemen die tot de twee dodelijke 737 MAX-ongelukken hebben geleid. Hij was tijdens de ontwikkelingsfase van het vliegtuig een belangrijke contactpersoon van de FAA, met name op het gebied van omscholing van piloten voor het nieuwe toestel. Volgens bronnen van de WSJ zou Forkner, die al enkele jaren niet meer bij Boeing werkt, hebben beweerd dat de verschillen in bepaalde systemen tussen de 737 MAX en eerdere varianten van de 737 kleiner waren dan in werkelijkheid het geval was. Op die manier kon Boeing het toestel promoten met de boodschap dat maatschappijen niet veel kostbare trainingstijd voor piloten kwijt zouden zijn als ze van de NG overstapten naar de MAX.

