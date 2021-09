Foutieve berichtgeving leidt tot protest op KLM-vlucht

Twee passagiers zijn donderdagnacht in Ghana van boord van een KLM-vlucht gehaald, zo meldt RTL Nieuws. De twee reizigers zouden ophef hebben veroorzaakt door te protesteren tegen de plannen die KLM zou hebben om vlees wereldwijd van de menu’s in de economy-klasse te halen.

Luchtvaartnieuws

Op 6 september berichtte Luchtvaartnieuws.nl dat KLM plannen zou hebben om wereldwijd een volledig vegetarisch menu in te voeren voor alle reizigers in de economy-klasse, waar dat op dit moment slechts op Europese vluchten het geval is. Later werd dit nieuws overgenomen door andere media, waaronder De Telegraaf.

KLM liet kort daarop echter weten dat de berichtgeving nergens op gebaseerd is. “Op dit moment zijn er geen concrete plannen om volledig over te stappen op vegetarische maaltijden,” zo liet een woordvoerder van de maatschappij weten. Ook in de economy-klasse lijken vleesmenu’s op intercontinentale vluchten dus gewoon beschikbaar te blijven.

Protest

Daarmee bleek de kwestie echter nog niet afgedaan. Twee passagiers van KLM, waaronder de Nederlander Nico van Staalduinen, protesteerden in de nacht van woensdag op donderdag tegen de ‘plannen’ om in de toekomst vlees van de menu’s te schrappen.

Het protest van Van Staalduinen begon al voordat hij aan boord stapte. “Voor de vlucht, in de wachtruimte, heb ik foldertjes uitgedeeld met daarop de tekst dat Ghanezen geen vegetariĂ«rs zijn. Ik had ook twee grote posters bij me, met eenzelfde strekking. Die posters waren bedoeld voor Ghanezen in Amsterdam, zodat zij ook kunnen protesteren’’, begint hij tegenover RTL Nieuws.

Aan boord van KLM-vlucht

Eenmaal in het vliegtuig sprak een van de stewardessen hem aan. “De stewardess vertelde mij dat ze de posters in beslag wilde nemen. Ik ben goed op de hoogte met de regels van de luchtvaartveiligheid en wilde absoluut geen probleem veroorzaken. Ik ging daarom akkoord.’’

Daarmee leek alles opgelost, maar het tegendeel bleek waar. ‘’Enkele ogenblikken later kwam de stewardess terug met de gezagvoerder. Zij had hem verteld dat ik haar had bedreigd. Dit ontkende ik stellig, maar er was geen discussie mogelijk. Ik en mijn vrouw moesten het vliegtuig verlaten.” Het vliegtuig stond op dat moment nog aan de grond op de luchthaven van Accra in Ghana.

Cultuurverschillen

Van Staalduinen vindt vooral dat KLM geen gevoel heeft voor cultuurverschillen. “Wij zijn vleesliefhebbers, net als de meeste Ghanezen. KLM, maar ook andere maatschappijen en bedrijven, hebben totaal geen begrip hoe verschillend culturen zijn. De beslissing om vegetarische gerechten aan te gaan bieden, zou tot massaal klantenverlies leiden.’’

KLM bevestigt aan RTL Nieuws dat de passagier geweigerd werd. “Dit is gebeurd wegens ontoelaatbaar gedrag en het niet opvolgen van instructies van de crew.” Daarnaast benadrukt de maatschappij nogmaals dat er op dit moment geen concrete plannen zijn om over te stappen op vegetarische maaltijden.