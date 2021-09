KLM: Schiphol brengt positie van Nederland in gevaar

KLM vindt de voorgestelde verhoging van de luchthaventarieven door Schiphol niet aanvaardbaar.

Eerder deze week meldde het Financieel Dagblad dat de Schiphol Group de havengelden die vliegmaatschappijen betalen de komende jaren stapsgewijs met 40 procent wil verhogen. Die verhoging, die een soort naheffing vormt, zou 380 miljoen euro moeten opleveren. Op deze manier hoopt de luchthaven zich te ontdoen van een gedeelte van de forse verliezen die ze tijdens de coronacrisis heeft geleden. In totaal gaat het daarbij om 721 miljoen euro, maar verwacht wordt dat dat bedrag oploopt tot zeker 1 miljard euro.

Up in the Sky meldde woensdag al dat de plannen van Schiphol tot een heftige confrontatie zal leiden met KLM en andere luchtvaartmaatschappijen, die eveneens zeer hard door de coronacrisis zijn geraakt. KLM heeft reeds aangegeven de voorgestelde tarievenverhoging niet aanvaardbaar te vinden en haalt in een reactie uit naar de luchthaven: “Gezien de onderdekking in 2020 ten gevolge van COVID-19, kan KLM begrip opbrengen voor enige stijging van de tarieven,” zo laat een woordvoerder weten aan deze website. “Maar deze voorgestelde tariefsstijgingen van Schiphol vindt KLM buitenproportioneel en onverstandig omdat hiermee het prille herstel in de kiem wordt gesmoord en de positie van Nederland in gevaar komt.”

KLM wijst er net als belangenorganisatie BARIN verder op dat de plannen van Schiphol opmerkelijk zijn vergeleken met andere vliegvelden. “Luchthavens in omringende landen verwerken de effecten van COVID-19 niet of aanmerkelijk minder in hun tarieven. KLM is in gesprek met RSG en zal dit blijven om tot een andere, meer evenredige, verdeling van de pijn als gevolg van de COVID-19 crisis te komen en daarmee tot aangepaste tariefsverhogingen.”

