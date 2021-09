Grondpersoneel in actie tijdens Belgische vliegshow | Foto-artikel

Tijdens de Belgische Sanicole-vliegshow afgelopen weekend vlogen de meeste deelnemende toestellen vanaf de nabijgelegen vliegbasis Kleine Brogel. Op zaterdag was de basis toegankelijk voor luchtvaartenthousiasten, zodat die de verschillende vliegtuigen en helikopters tijdens de start en landing konden fotograferen.

De groundcrew van het Tsjechische Gripen demoteam © Leonard van den Broek

Veel vliegtuigen die tijdens de show zouden vliegen, stonden opgesteld op de taxibaan van de vliegbasis. Het opstarten en uittaxiën van de verschillende demoteams viel hierdoor ook van dichtbij te bekijken. Opvallend was het verschil tussen de diverse landen. Het grondpersoneel van Tsjechische luchtmacht (boven) deed op een ontspannen manier gewoon zijn werk. De groundcrew van het Poolse F-16 demoteam (onder) voerde daarentegen een strak geregisseerde show op, die deed denken aan de Amerikaanse USAF Thunderbirds.

Strakke “Amerikaanse” grondshow van het Poolse F-16 demoteam © Leonard van den Broek

De boog kan niet altijd gespannen zijn © Leonard van den Broek

Hongaarse Gripen wordt gereed gemaakt voor de demo © Leonard van den Broek

De Hongaarse groundcrew © Leonard van den Broek

Time to relax… © Leonard van den Broek

Het Hongaarse Gripen-demoteam bracht vijf man grondpersoneel mee naar de vliegshow, dat het duidelijk niet altijd even druk had. Het Griekse F-16 ‘Zeus’-demoteam stuurde ‘slechts’ twee mannen en een vrouw.

Twee groundcrew leden van het Griekse F-16 ‘Zeus’ demoteam © Leonard van den Broek

De canopy van de Griekse F-16 moet wel schoon zijn © Leonard van den Broek

Griekse groundcrew aan het werk © Leonard van den Broek

Griekse groundcrew aan het werk © Leonard van den Broek

Griekse groundcrew van team Zeus © Leonard van den Broek

De Griekse vrouwelijke crew chief © Leonard van den Broek

Griekse F-16 taxiet uit © Leonard van den Broek

Een ander demoteam, dat zelfs twee vrouwen als teamleden had, was het Zweedse ‘Catwalkers’-demoteam. Die twee bleven niet op de grond, maar gingen mee de lucht in als wingwalkers. Zelfs de outfit was aangepast aan het thema.

Een van de twee vrouwelijke wingwalkers van het ‘Catwalkers’ team © Leonard van den Broek

De wingwalkers van het ‘Catwalkers’ team © Leonard van den Broek

Demovlieger van het ‘Catwalkers’ team debrieft de groundcrew © Leonard van den Broek

De wingwalkers van het ‘Catwalkers’ team © Leonard van den Broek

De wingwalkers van het ‘Catwalkers’ team © Leonard van den Broek

BAe Hawks van de Red Arrows worden gereed gemaakt voor vertrek © Leonard van den Broek

Twee ‘grote’ demoteams waren aanwezig bij de vliegshow op Kleine Brogel: de Britse Red Arrows en de Zwitserse Patrouille de Suisse. De Red Arrows vlogen op zaterdag geen volledige demonstratie, de Zwitsers echter wel. De zes F-5’s van de Patrouille de Suisse stonden opgesteld op een ander platform, waar de hele procedure uitstekend te volgen was.

Ground crew van Zwitserse Patrouille de Suisse in actie © Leonard van den Broek

Zwitsers grondpersoneel wacht op de vliegers © Leonard van den Broek

Opstarten van Zwitserse F-5 © Leonard van den Broek

Opstartprocedure van Patrouille de Suisse F-5 © Leonard van den Broek

Patrouille de Suisse F-5 klaar om te taxiën © Leonard van den Broek

Ook bij de Zwitsers maakte een vrouwelijke ‘crew chief’ deel uit van het grondteam.

Zwitserse F-5 vlieger van Patrouille de Suisse stapt in © Leonard van den Broek

Zwitserse Patrouille de Suisse crew chief © Leonard van den Broek

Opstarten van Zwitserse F-5 © Leonard van den Broek

Zwitsers Patrouille de Suisse grondpersoneel © Leonard van den Broek