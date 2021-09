Paradropping Market Garden als sluitstuk van militaire oefening

Zaterdag 18 september zullen enkele honderden parachutisten landen op de Ginkelse Heide. Met deze luchtlandingen wordt operatie ‘Market Garden’ herdacht, waarmee in september 1944 de bevrijding van Nederland begon.

Mooie eerste wave boven de Ginkelse Heide. Prachtig om te zien. Goed om even bij stil te staan!

Thank you, allies!#airborne #Ede pic.twitter.com/oydUo30bL1 — Mark Brouwer (@markbrouwer2010) September 18, 2021

De afgelopen twee weken vond de oefening ‘Falcon Leap’ plaats. De 11e Luchtmobiele Brigade oefende samen met de luchtmacht in het oefenen van droppen van materieel en parachutisten. De drops vonden plaats op diverse oefenlocaties in Nederland, waaronder de Marnewaard en de Ginkelse Heide.

Naast Nederlandse C-130 Hercules transportvliegtuigen, namen ook Amerikaanse en Italiaanse C-130J’s en een Poolse C295 deel aan Falcon Leap. De oefening is dan ook met name bedoeld om de verschillende nationaliteiten samen te laten trainen. Door samen te werken tijdens zo’n oefening, raken de militairen vertrouwd met elkaars materieel en procedures. Zo werden er Nederlandse ladingen gedropt door een Pools C295M transportvliegtuig.

Poolse EADS CASA C295M landt op vliegbasis Eindhoven © Leonard van den Broek

Tijdens de tweede week van de oefening zijn vooral parachutisten gedropt. Dit jaar sprongen de para’s niet alleen uit vliegtuigen, maar ook uit helikopters. Een Tsjechische Mi-17 en twee Amerikaanse CH-47F Chinooks waren hiervoor tijdelijk gestationeerd op de vliegbasis Volkel. Regelmatig kwamen de helikopters naar de vliegbasis Eindhoven om parachutisten op te halen. Ook de transportvliegtuigen vlogen tijdens Falcon Leap vanaf Eindhoven.

Mil Mi-17 van de Tsjechische luchtmacht © Leonard van den Broek

Vorig jaar kon de oefening Falcon Leap wel plaatsvinden, maar was er vanwege de pandemie geen herdenking of publieksevenement mogelijk op de Ginkelse Heide. Dit jaar is met aanpassingen, wel weer een ‘memorial drop’ (herdenkingssprong) mogelijk. Zo moeten bezoekers zich van tevoren aanmelden en is de dropzone op de Ginkelse Heide alleen met de fiets of te voet bereikbaar. In de ochtend staat één paradrop gepland. Of de luchtlandingen ook werkelijk zullen plaatsvinden, hangt af van de weersomstandigheden. Vanwege de verwachte mist kan de dropping worden afgelast. In dat geval zullen de para’s op minder spectaculaire wijze het toestel verlaten.

Parachutisten verlaten Hercules na afgelaste paradrop © Leonard van den Broek