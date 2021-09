Hoe Air France tot stand kwam | Historie

Net als KLM kent Air France een rijke geschiedenis. De Franse luchtvaartmaatschappij is gevormd uit vijf kleinere maatschappijen.

De eerste Franse maatschappij

In het land van de kaas en de wijn waren ze er vroeg bij wat betreft luchtvaartmaatschappijen. In 1909 werd de eerste maatschappij van het land opgericht. Dit was echter niet Air France zelf, het was de Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Deze maatschappij vloog aanvankelijk met luchtschepen in Frankrijk en Zwitserland. Later werden watervliegtuigen aan de vloot toegevoegd om te opereren tussen Parijs en Londen. In 1911 vloog CGT de eerste nonstop-vlucht tussen Londen en Parijs. Die duurde bijna vier uur. Vervolgens startte de maatschappij met reguliere vluchten tussen de metropolen waarbij voornamelijk post als vracht werd vervoerd.

Een poster van CGT. jean-louis bleneau, Public domain, via Wikimedia Commons

Twee jaar later begon ook het passagiersvervoer. Dit gebeurde met kleine toestellen waardoor er maar twee passagiers per vlucht mee konden. Het bleek een succes. Met bestemmingen als Cannes, Nice en later ook Monte Carlo groeide de maatschappij snel. Tot het begin van de oorlog.

Naoorlogs tijdperk

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stopte de opkomst van commerciële luchtvaart. Wel werden er veel vliegtuigen gebouwd en veel piloten opgeleid. Na de oorlog waren er dan ook veel vliegtuigen en piloten beschikbaar. Zo kon de burgerluchtvaart weer opbloeien waardoor ook concurrentie ontstond. Een grote concurrent van CGT was Compagnie des Messageries Aériennes (CMA) op de route Londen – Parijs. CMA groeide dermate snel dat het CGT overnam. Het bleef niet bij die fusie. Het in 1919 opgerichte Grands Express Aériens gebruikte omgebouwde bommenwerpers uit de Eerste Wereldoorlog om vluchten uit te voeren naar Londen, Lausanne en Geneva. Vier jaar na de oprichting, in 1923, fuseerde de maatschappij al met CMA om samen Air Union te vormen.

Vracht wordt ingeladen bij een toestel van CMA. Agence de presse Meurisse, Public domain, via Wikimedia Commons

Een waslijst aan maatschappijen

De in 1918 opgerichte Compagnie Générale d’Entreprises Aéronautiques (CGEA) focuste zich op de Franse kolonies in Afrika. Toen een Franse zakenman die in Brazilië woonde CGEA voor 93% opgekocht zette de maatschappij ook vliegtuigen in naar landen als Brazilië en Paraguay. Er werd voornamelijk post vervoerd, maar regelmatig vlogen er ook passagiers mee.

In 1919 zag nóg een luchtvaartmaatschappij het levenslicht: Société Générale des Transports Aériens (SGTA). Niet alleen vloog deze maatschappij regelmatig richting Londen, Brussel, Kopenhagen, Berlijn en Hamburg, ook zette zij sporadisch koers op Scandinavië en Rusland. Rond diezelfde periode werd ook een Frans-Roemeense maatschappij opgericht: Compagnie Franco-roumaine de navigation aérienne. Deze maatschappij voorzag voornamelijk in een verbinding met Parijs en Boekarest.

Er lijkt bijna geen einde te komen aan de waslijst van maatschappijen die uiteindelijk Air France vormden. Maar het laatste stukje van de puzzel is Air Orient. Deze maatschappij ontstond zelf ook door fusering. Air Orient vloog voornamelijk richting het Midden-Oosten en andere verre koloniën.

Een toestel van Air Orient boven Syrië.Army of the Levant, Licence Ouverte, via Wikimedia Commons

De oprichting van Air France

Rond de jaren 20 opereerden er dus veel kleine luchtvaartmaatschappijen in Frankrijk. Stuk voor stuk bezaten ze een eigen netwerk en dat werkte prima. Tot Frankrijk begin jaren 30 evenals veel andere landen in een zware financiële crisis kwam. De toenmalige Franse Minister van Luchtvaart, Pierre Cot, wilde die talloze kleine maatschappijen beschermen en gaf de aanzet tot de oprichting van Air France.

Op 7 oktober 1933 voegden vijf luchtvaartmaatschappijen zich samen tot wat we nu kennen als Air France: Air Orient, Air Union, Compagnie Générale Aéropostale, Compagnie Internationale de Navigation Aérienne (CIDNA) en Société Générale de Transport Aérien (SGTA). Het werkte verbazingwekkend goed: al die kleine maatschappijen bezaten immers een eigen netwerk en een eigen vloot. Daarmee had Air France de beschikking over een ontzettend groot netwerk en een gigantische vloot, bestaande uit 259 vliegtuigen met maar liefst 31 verschillende modellen. Dit laatste was iets te veel van het goede, alle reden om Air France in de jaren 30 te stroomlijnen. De vloot kwam daarbij uit op ongeveer honderd toestellen. In 1946 werd het bedrijf genationaliseerd. De Compagnie Nationale Air France ontstond door een wet, aangenomen op 16 juni 1948. De overheid bezat op dat moment 70% van de nieuwe onderneming. En de rest is, as they say, geschiedenis.