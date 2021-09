Meer ergernis over minder vliegtuiggeluid

Afgelopen maanden is meer geklaagd over het vliegtuiggeluid op en rondom de Nederlandse luchthavens. De aantallen overstijgen in sommige maanden zelfs het totaal van 2019 terwijl er aanzienlijk minder gevlogen werd vanwege de pandemie.

In de maand augustus werd er bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) meer meldingen gemaakt over overlast. In totaal kreeg het punt 21.049 meldingen over geluid terwijl dit in dezelfde maand in 2019 nog 18.988 waren. De stijging van het aantal meldingen is niet gelijk met de stijging van het luchtverkeer. Sterker, het verkeer nam af van 45.122 vluchten in augustus 2019 naar 32.000 in 2021. Dat is een daling van ruim 13.000 vluchten.

Niet alleen mensen in de omgeving van Schiphol klaagde meer afgelopen maanden. Ook de omwonende van Rotterdam Airport ervaarde meer overlast. De Milieudienst DCMR kreeg 10.986 meldingen binnen afgelopen augustus. Dat waren er in 2019 nog 7818. Meer dan drieduizend meldingen extra terwijl het vliegverkeer iets toenam sinds 2019. Van 5141 vluchten naar 5654 afgelopen augustus.

Volgens de twee luchthavens is de stijging van het aantal klachten niet los te zien van de gevolgen van de lockdown. Willemeike Koster verklaart het in het AD als volgt; ‘Het lijkt aannemelijk dat een periode van bijzonder weinig vliegverkeer ervoor heeft gezorgd dat de toename extra opviel’.