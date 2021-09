Nieuwe coming-out van ‘onzichtbare’ F-117 Stealth

De Lockheed Martin F-117 Nighthawk, beter bekend als de stealth jager, blijk dertien jaar na de officiële pensionering toch nog springlevend. Voor het eerst sinds de laatste operationele vlucht in 2008 zijn er officiële foto’s verschenen van deze nog altijd geheimzinnige toestellen.

De F-117A Nighthawk was het eerste operationele gevechtsvliegtuig met stealth-eigenschappen. Door het hoekige ontwerp en de radar-absorberende coating is het toestel nauwelijks op radar waarneembaar. De Nighthawk kreeg bekendheid na de inzet in operatie Desert Storm, tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991. F-117’s voerden toen de eerste bombardementen uit op het zwaar verdedigde Baghdad. Met lasergeleide wapens werden onder meer commando- en communicatiecentra aangevallen.

Onderscheppen

Sinds de pensionering van het type in 2008, verschenen er nog regelmatig waarnemingen en foto’s van vliegende F-117’s. Volgens de geruchten werd een aantal stealth toestellen gebruikt voor onderzoek en training. Zo zouden de vliegtuigen worden ingezet als oefentegenstander (‘adversary aircraft’). Omdat China en Rusland steeds meer stealth technologie toepassen in hun gevechtsvliegtuigen, wil de Amerikaanse luchtmacht hun vliegers trainen hoe ze stealth-toestellen kunnen onderscheppen.

F-117A Nighthawk landt op de vliegbasis Fresno. © Air National Guard photo by Capt. Jason Sanchez

Oefenen met de F-117

De afgelopen week oefenden twee F-117’s vanaf de vliegbasis Fresno in Californië. Fresno is de thuisbasis van de 144th Fighter Wing (California Air National Guard), dat vliegt met de F-15C Eagle. Net als andere Air National Guard eenheden, speelt de 144th Figher Wing een belangrijke rol in de luchtverdediging van de Verenigde Staten. Kolonel Troy Havener, commandant van de 144th Fighter Wing, zei in een persbericht: “We voelen het als een grote eer om de eerste USAF eenheid te zijn, die ze mogen ontvangen voor een volle week van training.” Meer dan twee jaar aan voorbereiding is voorafgegaan aan de komst van de F-117’s naar Fresno.

Levensduur

Van de 59 geproduceerde Nighthawks zijn er volgens het persbericht nog altijd 48 vliegwaardig. De unieke eigenschappen maken de toestellen nog altijd zeer geschikt voor training en onderzoek. Elk jaar worden er wel enkele toestellen afgedankt, waarvan sommige hun weg vinden naar musea. Vermoedelijk bereiken de vliegtuigen dus toch langzamerhand het einde van hun levensduur.