Twente Airport ziet laatste Lufthansa 747 vertrekken

De laatste Boeing 747-400 van Lufthansa, registratie D-ABTL, verlaat naar verwachting maandag 20 september om 14:00 uur Twente Airport. De Jumbo vertrekt naar de luchthaven van Frankfurt om weer te worden ingezet voor reguliere vluchten.

De reden dat de Duitse luchtvaartmaatschappij de Jumbo terughaalt, is de toenemende vraag naar vliegreizen. Als gevolg van de coronacrisis daalde de vraag en stonden honderden vliegtuigen aan de grond. Inmiddels klimt de luchtvaartsector weer uit het dal. De IATA liet weten dat dit jaar in juni een lichte stijging te zien was ten opzichte van mei. Dat is echter nog ver onder het niveau van 2019. Ook de levering van de bestelde Boeing 777-9’s laat langer op zich wachten dan voorzien.

Lufthansa stalt vliegtuigen

Vorig jaar stalde Lufthansa zes van haar Jumbojets op Twente Airport. Vijf daarvan zijn inmiddels vertrokken. Twee keerden terug naar Duitsland om weer deel uit te maken van de vloot, de andere drie vertrokken naar Mojave (MHV) in de Verenigde Staten om te worden ontmanteld. De laatst resterende, de D-ABTL, mag haar diensten nog even bewijzen. Lufthansa is een van de weinige maatschappijen die de 747-400 nog inzet voor passagiersvervoer.

© Goof Bakker

Lufthansa stuurde ook vliegtuigen naar vliegtuigstalling Teruel (TEV). Van de daar geparkeerde 747’s vloog de D-ABTK halverwege augustus terug naar Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij bracht ook een aantal Airbus A380’s op Teruel onder voor opslag. Tussen januari 2021 en mei 2021 ging dat aanvankelijk om zes van deze machines, maar dat aantal liep in april op tot elf. Vorige week verliet de laatste A380 Frankfurt met de Spaanse vliegtuigstalling als eindbestemming.

Twente Airport

Het vertrek van de tweede 747 vanaf Twente Airport, leverde een probleem op. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beweerde dat het vliegveld niet over de juiste certificaten beschikte om dergelijke zware toestellen te laten vertrekken. Het vliegveld spande met succes een kort geding aan. De verlossende uitspraak zorgde ervoor dat de D-ABVX begin augustus als tweede kon gaan.

© Remco de Wit

Aanvankelijk zou Lufthansa de machines tot juni 2022 op Twente laten staan. Dat ze eerder vertrokken is een financiële klap voor vliegveld Twente. Een luchthaven verdient aan parkeerkosten. Omdat de Jumbo’s het veld vroegtijdig verlaten, loopt het vliegveld in het oosten van Nederland 100.000 euro per toestel mis. Gezien het recordverlies van vorig jaar (ongeveer één miljoen euro) kon de luchthaven het geld goed gebruiken.