Waarom smaakt eten in het vliegtuig anders dan op de grond?

Eten in een vliegtuig: het ziet er geregeld lekkerder uit dan dat het smaakt. Hoe kan dat?

In tegenstelling tot in een restaurant zit je in een vliegtuig dicht op elkaar. Veel maatschappijen serveren een hoofd- en nagerecht, maar de ervaring van dit eten is overduidelijk anders dan in een restaurant: minder smakelijk of soms zelfs uitgesproken vies. Het verschil zit hem onder andere in de weg die het eten aflegt. In een restaurant bedraagt de tijd vanuit de keuken naar je tafel ongeveer een half uur, maar voordat een maaltijd vanaf de plek waar die bereid is op tien kilometer hoogte op je uitklaptafeltje belandt, zijn er wel een paar uur verstreken.

Smaakt het anders in het vliegtuig?

Zelfs als je vrijwel hetzelfde eten krijgt voorgeschoteld als op de grond, is de ervaring tóch anders. Dit komt volgens EU Claim door de combinatie van droge lucht en lage luchtdruk. Doordat je je verder van de grond af bevindt, verdoven je smaakpapillen en neemt je reukvermogen af. Juist het reukvermogen is heel belangrijk bij de smaaksensatie.

De gevoelstemperatuur in de cabine is te vergelijken met de kamertemperatuur. De frisse lucht wordt echter wel van buitenaf gehaald. De koude lucht wordt omgezet naar kamertemperatuur, een ‘paar’ graden warmer. Hierdoor daalt de luchtvochtigheid. Daarom is het belangrijk tijdens een vlucht goed te drinken.

Reactie lichaam op eten in vliegtuig

Uiteraard reageert je lichaam op deze omstandigheden. Je huid droogt uit. Hetzelfde gebeurt met je neusslijmvliezen. Door de uitdroging duurt het langer voordat je geur- en smaakzintuigen in je hersenen geprikkeld worden. Het betekent echter niet dat je helemaal niets meer proeft. Een onderzoek wijst uit dat de zoet- en zoutheid van eten in een vliegtuig ten opzichte van op de grond met dertig procent vermindert. Zure, pittige en bittere tonen blijf je wel goed proeven. Daarentegen smaakt wijn fris en sprankelend, maar valt op tien kilometer wel zwaarder.

AirAsia Maaltijd. ©Up in the Sky

Naast de verminderde effectiviteit van de smaakpapillen speelt ook de mentale factor ook een rol. Wanneer je veel achtergrondgeluiden hoort, blijkt eten en drinken minder goed te smaken. Laat een vliegtuig nu net een plek zijn waar het barst van achtergrondgeluiden. De motor, maar ook de passagiers voor, naast en achter je, veroorzaken geluiden die je de hele vlucht hoort. Oordoppen in kunnen een iets betere smaaksensatie bewerkstelligen.

Bereiding maaltijden

De maaltijden worden van tevoren al bereid, soms al enkele dagen voor vertrek. Vandaar dat ze zitten ingepakt. Nadat ze bereid zijn en ingevroren, warmt het cabinepersoneel ze in de lucht weer op. Een gevolg hiervan is dat groenten en aardappels bijvoorbeeld slap worden.

Niet iedere soort eten kan worden ingevroren. Voedsel met botjes en graten mag niet mee aan boord. Bovendien wordt ook rekening gehouden met de meerdere nationaliteiten en leeftijden aan boord. Het eten moet uit ingrediënten bestaan die iedereen mag (en kan) eten. Allerlei kruiden vallen daardoor af. Dat alles beperkt het aanbod aan boord aanzienlijk.