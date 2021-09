Airbus onthult nieuwe generatie CityAirbus

De Europese vliegtuigbouwer heeft een nieuwe elektrische luchttaxi onthuld. Deze aankondiging deed Airbus tijdens de eerste Airbus Summit in Toulouse. Het toestel moet vanaf 2025 ingezet worden als taxi in steden. Het toestel zal volledig elektrisch aangedreven zijn.

Airbus zet hiermee in op een nieuwe markt, namelijk de Urban Air Mobility (UAM) markt. Deze toestellen kunnen zuinig, stil en snel vier passagiers vervoeren over een maximale afstand van 80 kilometer met 120 kilometer per uur. De vliegtuigbouwer is niet nieuw als het gaat om VTOL-toestellen. Airbus heeft zelfs een eigen helikopter divisie binnen het bedrijf. Volgens de topman van Airbus Helicopters, Bruno Even, is de CityAirbus speciaal ontworpen voor inzet in stedelijke gebieden.

Naast dat het toestel stil, snel en zuinig moet zijn is de CityAirbus ook eenvoudig in onderhoud. Dit is omdat de elektrische taxi weinig bewegende delen heeft. Dat maakt het gebruik van het VTOL-toestel gemakkelijk wat het geschikt maakt voor stedelijke gebieden.

Airbus heeft al 242 grond- en vliegproeven uitgevoerd met twee schaalmodellen. In totaal heeft het ontwerp al zo’n duizend kilometer gevlogen wat enorm waardevolle informatie heeft opgeleverd, aldus Airbus. De eerste vluchten met een full-scale model moeten in 2023 plaats vinden.

Voorlopig zijn er nog geen klanten voor het type. De fabrikant richt zich op meerdere verschillende sectoren. Naast het vervoeren van vier passagiers per keer, kan het toestel ook ingezet worden als vrachttoestel. Zelfs hulpdiensten zouden gebruik kunnen maken van de CityAirbus om personeel snel ter plaatse te krijgen.

@AirbusHeli zet vol in op duurzame (volledig elektrische, op termijn waterstof) UAM, maar de vraag is of dat echt van de grond komt. De markt moet nog ontstaan, en er is veel nodig op het gebied van regelgeving en geluidsoverlast.. — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) September 21, 2021

Meet the new #CityAirbus! The next generation #eVTOL has been unveiled at the #AirbusSummit. With years of R&D under its belt, the new version is equipped with fixed wings, a V-shaped tail, & 8 electrically powered propellers to carry up to 4 pax in zero-emission flight. #UAM https://t.co/fjjPvmQTLh pic.twitter.com/eok5IPuG5b — Airbus Helicopters (@AirbusHeli) September 21, 2021