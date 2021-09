British Airways na anderhalf jaar weer terug op Rotterdam

British Airways is sinds 20 september weer terug op Rotterdam The Hague Airport. Vanwege de pandemie besloot de maatschappij de lijndienst voorlopig te schrappen. De laatste vlucht tussen Londen City en Rotterdam was op 17 maart van het vorige jaar.

De maatschappij is blij dat de twee steden weer met elkaar verbonden zijn. ‘Met name nu het zakelijk verkeer weer meer op gang begint te komen zijn wij ervan overtuigd dat vele klanten wederom het gemak en comfort van het vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport de voorkeur zullen geven’ aldus British Airways. Voorlopig is de frequentie nog beperkt tot twee vluchten per dag. Vanaf begin oktober zou dit verhoogd kunnen worden naar drie vluchten per dag.

Voor de pandemie was London City een van de grootste bestemmingen voor de Rotterdamse luchthaven. Ongeveer 180.000 vertrekkende en aankomende passagiers per jaar maakte gebruik van deze route. British Airways zet een Embraer 190 in voor deze vluchten. Dit type biedt plaats voor 98 passagiers.