A320 landt met dwars landingsgestel | Terugblik

21 september 2005 is een dag die de inzittenden van JetBlue-vlucht 292 niet snel zullen vergeten. De Airbus A320, registratie N536JB, vertrok vanuit Hollywood Burbank Airport naar John F. Kennedy Airport. Het vliegtuig was nog maar net op weg toen de piloten merkten dat het landingsgestel niet kon worden ingetrokken. Aan boord 140 passagiers en zes bemanningsleden.

Inspecteren

Als gevolg van deze constatering besloot de flight crew laag over Long Beach Airport te vliegen om grondpersoneel het landingsgestel te laten inspecteren. Geconstateerd werd dat de wielen van het neuslandingsgestel negentig graden gedraaid stonden ten opzichte van de vliegrichting. Omdat Los Angeles International Airport over zowel een langere landingsbaan als betere hulpverleningsfaciliteiten beschikte, zetten de beide vliegers koers naar deze luchthaven.

Landing

Omdat het toestel was volgetankt voor de vlucht richting New York, zat het boven het maximale landingsgewicht. Hierdoor was het te zwaar om meteen te kunnen landen. Om het landingsgewicht te verlagen vloog de machine nog twee uur lang rond in een zogenaamd holding pattern om brandstof te verbruiken. Een Airbus A320 is, evenals types als de Boeing 737 en de Embraer, niet uitgerust met een systeem om brandstof te dumpen. Grote machines, zoals de Airbus A330 en de Boeing 777, zijn dit wel.

Na eindelijk licht genoeg te zijn om te kunnen landen, zette het vliegtuig de nadering in op baan 25L. Tijdens de landing hielden de vliegers het neuslandingsgestel zo lang mogelijk van de grond, waardoor de machine al de nodige vaart kon minderen zonder dat dit de baan raakte. Op het moment dat dit wel gebeurde werd de velg weggeslepen door het asfalt van de baan. Dit zorgde voor een enorme vonkenzee. Het toestel kwam net voor het einde van de baan tot stilstand. Alle inzittenden konden de Airbus zonder kleerscheuren verlaten. Versleten verzegelingen zouden volgens de NTSB de reden zijn voor het probleem.

Live TV

Nog tijdens de vlucht rapporteerden meerdere media de status van de vlucht. Veel tv-zenders waren live om het laatste nieuws te verslaan. De Airbus van JetBlue was voorzien van DirecTV met als gevolg dat passagiers aan boord live nieuws en andere programma’s konden volgen. Zo kregen zij beelden te zien van het vliegtuig waarin zij op dat moment zaten. Toen het cabinepersoneel dit in de gaten kreeg werden de tv-schermen uitgezet.

Bekijk hier de opmerkelijke beelden van zestien jaar geleden.