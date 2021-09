EasyJet: samenwerking met overheid nodig voor emissievrije vluchten

Deze week vindt de Airbus-top over verduurzaming van de luchtvaart plaats in Toulouse. EasyJet-CEO Johan Lundgren doet tijdens de top een oproep tot samenwerking tussen overheden en de luchtvaartindustrie.

Sinds 2019 werkt easyJet samen met Airbus aan de ontwikkeling van een commercieel waterstofvliegtuig, dat in 2035 op de markt zou moeten komen. EasyJet-CEO Johan Lundgren noemt noemt het “een enerverende tijd voor de sector, nu emissievrije vluchten binnen ons bereik komen. Waterstof en elektrisch aangedreven vliegtuigen vliegen al en bedrijven zoals Airbus zijn toegewijd aan het opschalen van deze technologie voor commerciële vluchten. Zij willen deze technologie in het volgende decennium op de markt brengen. We moeten dus allemaal bijdragen om ervoor te zorgen dat de infrastructuur op luchthavens en in het luchtruim klaar is voor deze nieuwe toestellen.

De sector kan dit echter niet alleen. We hebben overheden nodig om de industrie te helpen hun ambitieuze doelen voor uitstootvermindering te halen, zowel met financiële ondersteuning, regelgeving voor groene technologieën, als investeringen in emissievrije vliegtuigen. We zijn er klaar voor om met onze partners en de bredere industrie samen te werken om een duurzamere toekomst voor de industrie te realiseren. Luchtvaart verbindt mensen, helpt met het herenigen van vrienden en familie, biedt de mogelijkheid om andere culturen te ervaren en brengt economische welvaart. We moeten ons van een duurzame toekomst van luchtvaart verzekeren, voor de mens en de planeet,” aldus de easyJet-topman.

Ook Airbus-CEO Guillaume Faury benadrukt het belang van samenwerking: “Het pionieren van duurzame lucht- en ruimtevaart is een collectieve onderneming. Het is geweldig om te zien dat zoveel partners en klanten deze week bij ons zijn voor onze allereerste Airbus-top, nu we de innovaties onderzoeken die onze industrie kunnen transformeren en partners in de hele sector samenbrengen om duurzame lucht- en ruimtevaart te realiseren.

Ik kan de oproep van easyJet voor een sterke samenwerking tussen de industrie en overheden alleen maar toejuichen nu we ons gezamenlijke pad naar netto-nul uitstippelen. Als een vroege partner op onze reis naar commerciële vliegtuigen op waterstof, speelt easyJet een actieve rol bij het vormgeven van de toekomst van vliegen en we zijn toegewijd aan onze voortdurende samenwerking op dit gebied.”