KLM Flight Academy gaat elektrisch vliegen op Teuge

In het jaar dat de KLM Flight Academy 75 jaar bestaat komt de vliegschool met een bijzondere aankondiging. Binnenkort start de school namelijk in samenwerking met E-Flight Academy met de eerste elektrische vlieglessen voor de toekomstige KLM-piloten.

Concreet zal de op Eelde gevestigde KLM Flight Academy voorzichtig de eerste stappen zetten richting elektrisch vliegen. Bij één klas zal een vliegles vervangen worden voor twee vlieglessen bij E-Flight Academy op Teuge. Daar zullen de studenten met de Pipistrel Velis Electro vliegen. Bart de Vries, directeur van KLM Flight Academy, is enthousiast: “Juist voor onze operatie, met beperkte vliegtuiggewichten en vluchtduur, is elektrisch vliegen een veelbelovend alternatief. E-Flight Academy heeft als eerste elektrische vliegschool van Europa de koppositie als het gaat om het elektrisch opleiden van piloten. We gaan daarom graag de samenwerking met hen aan.”

Ook Evert-Jan Feld, mede-oprichter en Head of Training bij E-Flight ziet de mogelijkheden van de samenwerking: “Bij E-Flight Academy geloven wij in een wereld met een stil en schoon luchtruim waarin iedereen kan en wil blijven vliegen. Het verduurzamen van de luchtvaart is geen eenvoudige klus en ik denk dat deze samenwerking met de KLM-FA een fantastische stap in de goede richting is! We kijken ernaar uit om zoveel mogelijk jonge piloten in spe kennis te laten maken met elektrisch vliegen. Want ervaren is geloven!”

© E-Flight Academy

E-Flight bied elektrische vlieglessen aan vanaf Teuge © E-Flight Academy

Pipistrel Velis Electro van E-Flight Academy © Remco de Wit

Naast het aangaan van een samenwerking met E-Flight heeft de KLM Flight Academy opties vastgelegd op veertien Amerikaanse eFlyers van het bedrijf Bye Aerospace. De vliegtuigbouwer ontwikkelt momenteel de tweepersoons eFlyer 2 en de vierpersoons eFlyer 4. Van het eerste type heeft de KLS er zes besteld, van het laatste type acht. Naar verwachting worden de toestellen binnen drie jaar gecertificeerd door de autoriteiten, waarna de leveringen van start kunnen gaan.

Het tweemotorige traject van de KLM Flight Academy wordt uitgevoerd met Diamond DA-42’s. In tegenstelling tot de meeste kleine vliegtuigen vliegen deze DA-42’s op dezelfde kerosine als verkeersvliegtuigen. De toestellen zijn daarmee geschikt voor vluchten met Sustainable Aviation Fuels (SAF). De KLS hoopt dat deze duurzame vliegtuigbrandstof ook in voldoende mate ter beschikking wordt gesteld op Groningen Airport Eelde. Bart de Vries is ambitieus: “Zoals het er nu voorstaat is een volledig CO2-neutrale operatie binnen 5 tot 10 jaar voor ons zeker haalbaar, dus daar gaan we voor.”