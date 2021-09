Overheid zadelt KLM mogelijk met miljard aan extra kosten op

Het klimaatplan van de Europese Unie kost KLM een miljard euro per jaar. Dat schrijft de Telegraaf die een brief van de maatschappij aan de Tweede Kamer in handen heeft.

Ten eerste wil Nederland verdergaan met een bijmengverplichting voor synthetische kerosine (SAF). Voorlopig bestaat die inspanningsverplichting uit 14% in 2030. Daarentegen wil de EU 5% verplicht stellen. Ondanks dat die hogere eis geen verplichting betreft, lobbyt het kabinet hier nu toch voor. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan wil zij via een eigen CO2-plafond de uitstoot tegengaan.

Het Ministerie van Infrastructuur geeft aan dat het om maximaal 67 miljoen euro extra gaat voor 14% op jaarbasis. KLM komt op een bedrag van 280 miljoen euro uit voor ‘slechts’ 5%. De concurrenten uit Frankrijk en Duitsland hebben niet met een bijmengverplichting te maken. Een dergelijke beslissing kan de Nederlandse luchtvaartmaatschappij duur komen te staan.

Alle maatschappijen, waaronder KLM, hadden en hebben het nog steeds financieel moeilijk als gevolg van de coronacrisis. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, denkt dat Nederland het KLM extra lastig maakt met een SAF van 14%. ‘’Als Nederland verder gaat dan EU, dan is het risico dat de nationale luchtvaartsector het moeilijker zal krijgen. In een land dat zo klein als Nederland is het handiger om zich aan te sluiten bij Europese regels”, legt hij uit aan de Telegraaf.

Biokerosine duur voor KLM

Biokerosine is in de toekomst een duurzaam alternatief voor brandstof. ‘’Ondanks het goede voorstel zijn er nog serieuze uitdagingen zoals een voorzien tekort aan grondstoffen voor biokerosine in Europa. Essentieel is dat de energie die hiervoor wordt gebruikt echt groen en hernieuwbaar is en dat opschaling, samen met een gepast financieel raamwerk, deze alternatieve luchtvaartbrandstof betaalbaar maakt”, stelt KLM.

Vanaf 2025 wil Shell twee miljoen ton per jaar van de synthetische brandstof produceren. Echter, dat is lang niet genoeg om de gehele luchtvaartsector te voorzien. Melkert plaatst er een aantal vraagtekens bij. ‘’De ticketprijzen zullen omhoog gaan, want je gaat duurdere brandstoffen gebruiken. Maar het grootste probleem is de herverdeling: waar gaat de duurzame energie voor gebruikt worden? Voor kerosine, voor de vrachtwagens of verwarmen voor huizen? Dat is een politiek verhaal. Maar ik verwacht dat de tijd een boel zal oplossen.”

EU-klimaatplan

Het klimaatplan van de EU resulteert in hoge kosten voor de luchtvaart. De alternatieve brandstoffen vormen een hoge kostenpost. Bovendien wil de EU kerosinetaks invoeren. Dat kan grote gevolgen hebben voor de sector. En voor Nederland in het bijzonder kan het de mokerslag zijn bij de invoering van een tarief van 330 euro per 1000 liter. “Ik maak me grote zorgen of we op lange termijn wel weten waarmee Nederland zijn geld moet verdienen“, aldus voorman Reinier Castelein van vakbond De Unie.