Koning mag meer gaan vliegen in 2022

Het Nederlandse Koningshuis krijgt 2,5 miljoen euro meer te besteden in het aankomende jaar. Dat werd bekend gemaakt afgelopen Prinsjesdag. Een deel van het vermogen zal besteed worden aan de reizen van de Koning. De PH-GOV staat ook in het aankomende jaar voor hem klaar.

Ondanks dat er meer geld vrijkomt voor de Oranjes, zal het regeringstoestel minder gebruikt moeten worden. De familie moet 24.000 euro besparen op de Boeing 737. Daarentegen krijgen de leden ruim 40.000 euro meer budget om met ‘normale’ vluchten te vliegen. Momenteel heeft de Koning nog recht op 80 vlieguren met de PH-GOV. Dat zal het aankomende jaar minder zijn om de kosten te verlagen.

Verder is er in de bijna 900.000 euro, die gereserveerd is voor reizen, rekening gehouden met nog andere manieren van transport. Zo mag de Koning twintig vlieguren maken op een Gulfstream van de Luchtmacht. Bovendien heeft de familie nog recht op 25.000 euro aan helikoptervluchten. Daar blijft het niet bij want er valt voor hen ook nog 351.000 euro aan commerciële vliegtickets te besteden. Daarmee kan het koninklijke gezin zonder problemen reizen in het aankomende jaar.