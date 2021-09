Ryanair dreigt Boeing met overstap naar Airbus

Ryanair-CEO Michael O’Leary dreigt over te stappen naar de Airbus A320-familie in plaats van nieuwe Boeing-toestellen aan te schaffen.

Ryanair vliegt op dit moment hoofdzakelijk met toestellen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. In totaal heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij 450 Boeing 737-800’s in haar vloot. Daarnaast maakt Ryanair ook gebruik van 29 Airbus 320’s. Deze vliegen in de livery van Lauda Europe, dat sinds 2018 een dochtermaatschappij van de Ryanair is.

Ryanair vindt prijzen te hoog

Hoewel Ryanair eind januari dit jaar al met Airbus in gesprek ging over meer A320’s, liet O’Leary zich deze maand opnieuw uit. Hij gaf aan dat veel low-costmaatschappijen dreigen over te stappen op Airbus-vliegtuigen. De reden hiervoor is dat de prijs van Boeing-toestellen erg hoog is. “Europa’s low cost carriers zullen de vraag naar de Airbus A320-familie aanjagen en niet Boeing, tenzij het haar prijzen verlaagt en een deal sluit met Ryanair’’, citeert Reuters de CEO van de maatschappij.

Onderhandelingen Boeing 737 MAX 10

Begin september geraakten Ryanair en Boeing in een impasse. De twee partijen kwamen niet tot een overeenkomst voor de aanschaf van Boeing 737 MAX 10-toestellen. In de ogen van O’Leary is de prijs die de Amerikaanse vliegtuigbouwer voor de vliegtuigen vraagt te hoog. Ondanks dat heeft Ryanair een bestelling van 210 737 MAX 8-200’s. Het is niet bekend of de onderhandelingen definitief van de baan zijn. Ryanair zocht eerder al de publiciteit om tot een deal te komen.

Delta en Jet2 plaatsten ook bestellingen bij Airbus in plaats van bij Boeing. De CEO van de Ierse maatschappij denkt dat de hoge prijzen van de toestellen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer hieraan ten grondslag liggen.