Transavia maakt nieuwe bestemmingen bekend

Transavia vliegt komende zomer naar vier nieuwe Europese bestemmingen. Daarmee komt het totaal op circa negentig, meldt de maatschappij in een persbericht.

Het gaat om Riga (Letland), Bastia (Corsica, Frankrijk), Milaan Bergamo (Italië) en Kayseri (Turkije). Alleen naar de bestemming in Letland vliegt Transavia vanaf Schiphol. De maatschappij gaat drie keer per week op en neer tussen Amsterdam en Riga.

Vanaf Rotterdam The Hague Airport vliegt Transavia naar de drie andere bestemmingen. Naar Bastia vliegt de dochteronderneming van KLM twee keer per week, naar Milaan drie tot vier keer per week en naar Kayseri één tot twee keer per week. Het zomerschema gaat 1 april in en loopt tot 31 oktober 2022.

Transavia-CEO Marcel de Nooijer denkt met deze bestemmingen in te spelen op de vraag van de passagiers. ‘’Wij kijken met vertrouwen uit naar de zomer van 2022 en zijn blij met de toevoeging van weer vier nieuwe bestemmingen. Daarmee blijven we inspelen op de wensen van onze passagiers die nieuwe bestemmingen willen ontdekken. We hebben deze zomer gezien dat Nederlanders graag weer op reis willen, voor een vakantie bijvoorbeeld of een familiebezoek’’, zegt hij in het persbericht van Transavia.

Chartervluchten

Naast lijndiensten voert Transavia ook chartervluchten uit voor touroperators. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vliegt onder meer naar Egypte (Marsa Alam en Hurghada), Turkije (Antalya, Dalaman en Bodrum), Griekenland (Karpathos, Skiathos en Mytilini), Bulgarije (Burgas), IJsland (Akereyri), Finland (Rovaniemi) en Zweden (Skelleftea).

Meer boekingen Transavia

Ondanks de luchtvaartsector voorzicht herstellende is, blijft De Nooijer optimistisch. ‘’We zien dat de boekingen voor dit najaar stevig aantrekken en ook voor de winter hebben we goede verwachtingen. Die hopen we door te kunnen trekken naar de zomer van 2022. We hebben ons zomernetwerk daarom ingezet op 95% ten opzichte van 2019. Waarbij we als vanzelfsprekend de ontwikkelingen rondom de restricties blijven monitoren en hierop bijsturen waar dat nodig is’’, sluit de CEO af.