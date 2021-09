Besloten bijeenkomst Schiphol schiet in verkeerde keelgat

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Haarlemmermeer is niet te spreken over twee besloten bijeenkomsten van Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), het Ministerie van Infrastructuur en het gemeentebestuur.

Onlangs kwam de Gezondheidsraad met een onderzoek over de uitstoot van ultrafijnstof. GroenLinks stelt bij NH Nieuws dat deze bijeenkomsten openbaar moeten zijn. Niet alleen de uitstoot van ultrafijnstof ook de veiligheid, CO2-uitstoot en geluidsoverlast van Schiphol liggen onder een vergrootglas. “De pijn zit hem in dat we van tevoren niet mogen weten wat er besproken gaat worden. Soortgelijke bijeenkomsten in Aalsmeer en Uithoorn waren wel openbaar. Zo zijn ze transparant en controleerbaar’’, zegt fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks. De partij meent dat de gemeenteraad zich ‘ferm moet uitspreken’ over het grootste vliegveld van Nederland. De wens is dat de raad de coronacrisis aangrijpt om een ‘duurzamere en gezondere toekomst te bepleiten.’

Kritiek op kritiek

Niet iedereen is het eens met de kritiek van de fractie van GroenLinks. Wethouder Jurgen Nobel (VVD) van Luchtvaartzaken kan zich voorstellen dat de bijeenkomsten besloten waren. “Of het nu over stoeptegels, energietransitie of Schiphol gaat, het is gebruikelijk dat voor openbare vergaderingen eerst informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd. Op korte termijn wordt twee keer in openbaarheid vergaderd over de luchthaven.” Dat is volgens Nobel niet de enige reden. “Bovendien houden we deze afspraak achter gesloten deuren omdat er vrijuit gesproken moet kunnen worden. Er zitten ook ambtenaren bij en die moet je buiten het politieke debat houden. Er komt dus nog voldoende gelegenheid om hier later over te debatteren.“ GroenLinks probeerde nog met een motie af te dwingen om de bijeenkomsten openbaar te laten zijn, maar daarvoor kwam van geen enkele andere partij ondersteuning.

Schiphol stelt zich neutraal op

Ondanks het feit dat Schiphol een van de partijen was die deelnamen aan de bijeenkomst laat de woordvoerder van de luchthaven weten dat het hen niet uitmaakte of deze besloten of openbaar was. Dat is aan de gemeente, aldus Schiphol.