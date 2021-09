Nieuwe grote vliegtuigen naar Twente? ‘Er is vraag’

Algemeen directeur van Twente Airport Jan Schuring zag maandag de laatste 747 van Lufthansa vertrekken. Hij hoopt in de winter op nieuwe grote vliegtuigen.

Sinds de coronacrisis stonden zes 747’s van de Duitse luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Twente. Maandag vertrok de laatste, maar volgens Schuring is Twente Airport niet plotseling uit beeld bij luchtvaartmaatschappijen. ‘’Er is vraag’’, zegt hij tegenover Tubantia.

Lufthansa gaf ook aan terug te willen keren naar de luchthaven in Overijssel. Het vliegveld ligt voor de Duitse luchtvaartmaatschappij dichtbij, het is betaalbaar en het is rustig dat je direct aan de beurt bent mocht er een probleem zijn. Maar dat is lastig. De algemeen directeur van Twente Airport geeft aan dat hij ‘nee’ moest zeggen. Alleen kleine vliegtuigen zouden welkom zijn.

Geen juiste certificaten voor Twente Airport

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) liet weten dat de 747’s van Lufthansa helemaal niet op Twente hadden mogen staan. De toezichthouder gaf aan dat de luchthaven niet over de juiste certificaten beschikte.

Twente Airport kon onder meer niet aantonen dat de bermen stevig genoeg waren indien een 747 daar bij een ongeval terecht in zou komen. De afgelopen maanden is er ‘gedetailleerd’ onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de berm en zijn er op veertig plekken boringen gedaan. ‘’Straks zak ik er nog in weg”, grapt Schuring. Volgens hem voldoen de ‘knetterharde’ stroken aan de Luchtvaartwet. De algemeen directeur zegt dat ‘de berm niet het probleem was, maar de constitutie ervan’.

747’s brachten veel geld op

Door het ontbreken van de juiste certificaten, en daarmee het vroegtijdige vertrek van de zes Jumbojets van Lufthansa, liep Twente Airport veel geld mis. Per jaar zou de luchthaven 80.000 euro per toestel ontvangen van de Duitse maatschappij. Dat geld kon Twente Airport goed gebruiken wegens het recordverlies van vorig jaar van één miljoen euro. Het contract tussen Twente en Lufthansa zou twee jaar lopen.

Deze winter hoopt Schuring nieuwe vliegtuigen te verwelkomen. Of dat gaat lukken is de vraag. Twente Airport gaat in ieder geval naar de rechter. ‘’De inspectie ziet geen mogelijkheid om ontheffing van de regels te geven. Dat kan ze alleen doen als het fysiek onmogelijk is om een turnpad aan te leggen’’, besluit Schuring.