South African Airways maakt rentree

South African Airways (SAA) koos volgens plan op 23 september opnieuw het luchtruim. Om 08:08 uur plaatselijke tijd vertrok SA317 vanaf Johannesburg OR Tambo International Airport naar Cape Town International Airport, meldt News24. Dit is weer de eerste lijnvlucht van SAA sinds ruim twintig maanden.

Met een Airbus A320 vertrok SAA richting de zuidwestkust van Zuid-Afrika. Na een vlucht van ongeveer twee uur landde de ZS-SZJ op de luchthaven van Cape Town. De vliegmaatschappij stond aan de grond wegens financiële problemen en deze zijn nog niet geheel de wereld uit. De besprekingen met de gekozen commerciële investeerder Takatso zijn nog in volle gang. In de aanloop naar de ‘maiden flight van SAA 2.0’ benadrukte Takatso dat de onderhandelingen met het ministerie van Staatsbedrijven nog niet rond zijn en niet betrokken is bij de hervatting van de South African Airways-vluchten.

Terug de lucht in

Formeel vliegt SAA nog als staatsbedrijf. De directeur-generaal van het ministerie van Staatsbedrijven, Kgathatso Tlhakudi, stelde echter dat het hoog tijd is dat de luchtvaartonderneming de lucht weer ingaat. ‘’Je kunt het materieel en de mensen niet langer laten rondhangen en geld verbranden. Er moet gevlogen worden en omzet worden gemaakt. Hoe eerder, hoe liever”, laat hij weten tegenover Netwerk24.

Tlhakudi sprak zich uit in de wandelgangen bij de aankondiging van deze ‘maiden flight’. Hij schaarde zich overigens wel achter de opstelling van de CEO van Takatso, luchtvaartondernemer Gidon Novick, dat het proces van overname van 51% van de aandelen van de staat ‘complex’ is en tijd vergt. Zowel de directeur-generaal van het ministerie van Staatsbedrijven als de CEO van Takatso verwachten dat de overeenkomst voor eind dit jaar getekend is.

Wel is bekend dat Takatso zich verplicht om in drie jaar tijd €185 miljoen in South African Airways te investeren. Het is (nog) niet duidelijk wat het consortium betaalt voor de 51% van de staatsaandelen.