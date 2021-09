Transavia toont interesse in nieuwe thuisbasis

Transavia heeft interesse getoond in Brussels Airport als nieuwe thuisbasis. Dat bevestigt Marcel de Nooijer, CEO van de luchtvaartmaatschappij aan Financieel Dagblad.

Transavia wil vluchten vanaf Brussel aanbieden voor vakantiegangers. “We gaan kijken of we daar een operatie kunnen starten’’, vertelt De Nooijer. ‘’We willen de komende jaren wel verder kunnen groeien.’’ Als reden noemt hij de onzekerheid rond Lelystad Airport. Hij benadrukt dat de ontstane interesse niet komt doordat Schiphol meer havengeld wil vragen aan luchtvaartmaatschappijen.

Schiphol en havengeld

Schiphol is belangrijk voor Transavia. In totaal staan er 28 van hun vliegtuigen. Dat is meer dan de helft: de maatschappij heeft 44 toestellen in dienst. ‘’Het is onze thuisbasis, maar niet tegen elke prijs’’, is de CEO van Transavia stellig.

Om de financiële klappen te verwerken die de grootste luchthaven van Nederland als gevolg van de coronacrisis kreeg, is het plan opgevat de havengelden met maar liefst 40% te verhogen. De Nooijer heeft hier geen goed woord voor over. Hij omschrijft het als ‘wrang’ en ‘unfair’. ‘’We gaan bijna 20 miljoen euro meer betalen ten opzichte van 2019. Dit zie je op geen enkele andere luchthaven.’’

Daar komt nog bij dat de overheid eist dat Transavia de directe kosten met 15% terugdringt in ruil voor de staatssteun die zij gaf aan KLM. ‘’En dan krijgen wij ineens van onze grootste leverancier een verhoging van 40%. Dat kan natuurlijk niet’,’ zegt De Nooijer, terugkomend op de plannen van Schiphol. Bovendien moeten maatschappijen de volle mep betalen, alsof ze volop konden vliegen terwijl dit als gevolg van de coronacrisis juist niet het geval was. ‘’Deze verhoging is niet gezond voor de Nederlandse luchtvaart.’’

Schiphol betere financiële basis

De Nooijer geeft aan dat Schiphol ‘een gezonde financiële basis heeft’. De luchthaven heeft de mogelijkheid geen dividend uit te keren. Bovendien levert de onlangs beëindigde samenwerking met Aéroports de Paris (ADP) de grootste luchthaven van Nederland flink wat geld op.

Hoewel het boekjaar 2021 er nog niet opzit, verwacht De Nooijer dat de luchtvaartmaatschappij veel verlies lijdt, dit jaar tientallen miljoenen. In de eerste maanden betrof het verlies van Transavia Frankrijk en Nederland 218 miljoen euro. In 2020 ging het om 120 miljoen. Dit was mét de NOW-regeling. Zonder deze regeling liep het verlies op tot 200 miljoen.

Boekingen Transavia

De topman van Transavia is blij met het aantal boekingen dat de maatschappij de afgelopen tijd binnenkreeg. In augustus ging dit om 85% van het aantal vluchten in 2019. Waar reizigers voorheen vroeg boekten, kopen zij nu later een ticket. ‘’Nu boekt iedereen heel laat, de meesten in de maand van vertrek zelf. Dat geeft wel een andere dynamiek.’’

Over volgend jaar is de CEO ook positief gestemd. Hij verwacht dat Transavia dan 95% van de vluchten van vóór de coronacrisis kan uitvoeren. De topman gaat ervan uit dat alles in de tweede helft van 2023 volledig hersteld is.