Fokker-dag en reünie in Nederlands Transport Museum

Zondag 26 september organiseert de Stichting Fokker Erfgoed in samenwerking met het Nederlands Transport Museum een ‘Fokker Fair’ en reünie voor voormalige medewerkers van het bedrijf. Iedereen die de iconische vliegtuigbouwer een warm hart toedraagt is van harte welkom bij het evenement.

Voor deze dag is een programma samengesteld met onder meer lezingen, films en een luchtvaartmarkt. ‘s Middags om 14.00 u staat een fly-by gepland van vier Fokker S.11-lesvliegtuigen. Ook kunnen bezoekers hun luchtvaartboeken, tijdschriften en/of andere memorabilia doneren aan het archief van Fokker Erfgoed.

In het Nederlands Transport Museum te Nieuw-Vennep loopt nog altijd de expositie over ‘Vliegende Hollanders’, de televisieserie over de begindagen van de Nederlandse luchtvaart. Daarnaast heeft het museum een permanente expositie over de geschiedenis van het luchtvaartbedrijf. Tijdens de beurs is ook de rest van de museumexpositie te bezichtigen. Op de luchtvaartmarkt zullen onder andere boeken, foto’s tijdschriften en modellen te koop worden aangeboden.

De Fokker Fair vindt plaats op zondag 26 september van 10.00 uur tot 18.00 uur. Entree voor de beurs (inclusief toegang tot het museum) bedraagt €10,-. Meer informatie op de website van het Nederlands Transport Museum.

S.11 van ‘Fokker Four’© Remco de Wit