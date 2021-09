Gezagvoerder 737 krijgt hersenbloeding tijdens vlucht

Noodgedwongen maakte een Boeing 737-800 van Biman Bangladesh Airlines op 27 augustus jl. een tussenlanding omdat de gezagvoerder onwel werd. In het ziekenhuis overleed Nawshad Ataul Quaiyum, meldt The Daily Star.

Vlucht BG29 met 126 passagiers aan boord was onderweg vanuit Muscat (Oman) naar Dhaka (Bangladesh) toen de 44-jarige piloot het bewustzijn verloor. Aan boord werd direct actie ondernomen. Cabinepersoneel riep om of er een dokter aan boord was. Diverse reanimatiepogingen volgden. Het vliegtuig bevond zich op dat moment in de buurt van Raipur (India) toen de copiloot contact opnam met de ATC van Calcutta (India). Hij kreeg het advies te landen op het dichtstbijzijnde vliegveld, Nagpur Airport (India).

Gezagvoerder naar ziekenhuis India

In Nagpur is de gezagvoerder meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Op de Intensive Care slaagde men er niet in hem weer tot bewustzijn te brengen. The Daily Star schrijft dat na een CT-scan een hersenbloeding aan het licht kwam. Aanvankelijk werd uitgegaan van een hartaanval. Enkele uren na zijn ziekenhuisopname overleed de piloot.

Copiloot wijkt uit

Uit de gegevens van Flightradar24 blijkt dat de Boeing 737-800 van Bangladesh Airlines met enorme vertraging vanuit Muscat vertrok. De geplande vertrektijd van de BG22 was 2:30 uur lokale tijd. Echter, het vliegtuig met registratie S2-AEW steeg pas iets minder dan vier uur later op.

Ongeveer ten noorden van India maakte de copiloot een draai richting het midden van het land. Vervolgens landde het toestel circa drie-en-een-half uur later op de luchthaven van Nagpur. ’s Avonds vloog het vliegtuig alsnog richting Dhaka waar het om 0:45 uur lokale tijd arriveerde.

S2-AEW wijkt halverwege India uit naar Nagpur Airport. © Flightradar24.com