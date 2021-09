Panoramaterras Schiphol eindelijk weer open

Het panoramaterras op Schiphol gaat zaterdag eindelijk weer open, zo maakte de luchthaven deze week bekend.

In maart 2020 werd het panoramaterras vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten. Na ongeveer anderhalf jaar gaat het terras, dat zeer geliefd is onder spotters en andere bezoekers van de luchthaven, vanaf dit weekend eindelijk weer open. Tot eind oktober is het terras dan dagelijks geopend van 07:00 tot 21:00 uur. Vanaf zondag 31 oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat, wordt dit van 09.00 tot 17.00 uur.

Vanaf zaterdag 25 september vervalt in Nederland, en daarmee ook op Schiphol, de anderhalve meter-afstandsregel. Daar staat tegenover dat ook op de luchthaven in de horeca een coronatoegangsbewijs getoond moet worden. Ook de mondkapjesplicht gedeeltelijk. Vanaf zaterdag hoeven reizigers enkel nog een mondkapje te dragen vanaf het moment dat hun boarding pass gescand wordt. Dat is vlak voor de security, wat betekent dat passagiers dus vanaf dit weekend zonder mondkapje kunnen inchecken. Voor reizigers die niet vertrekken vanaf Schiphol maar er arriveren geldt dat het mondkapje gedragen moet worden tot en met de bagagebanden.

The moment we all have been waiting for… 👀 pic.twitter.com/SYYTcHq0sj — Schiphol (@Schiphol) September 23, 2021