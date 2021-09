VNV: ‘Er zijn piloten bij die zich niet ziek durven te melden’

Door de coronacrisis werd er minder gevlogen waardoor er minder piloten nodig waren. Dat weerhoudt studenten van de KLM Flight Academy in Eelde niet om hun droom te volgen. Maar de VNV voorziet problemen.

Dion Dikken is student aan de Flight Academy. Ondanks dat hij zijn opleiding in coronatijd doet, blijft hij optimistisch. ‘’Vliegen is een droom, en daar ga ik nog steeds voor. Wel denk ik erover een extra studie te doen, of een andere baan in de luchtvaart te zoeken, bijvoorbeeld bij Luchtverkeersleiding Nederland, voordat ik kan instromen bij KLM’’, zegt hij tegenover de Telegraaf.

De Academy heeft een samenwerkingsverband met de Hanzehogeschool in Groningen. Studenten krijgen op die manier ‘meer perspectief in mindere tijden’. Bieke van Balen maakt daarvan gebruik. ‘’Waarschijnlijk ben ik aan het eind van het jaar klaar met mijn opleiding. Het management aan boord trekt me aan, naast het vliegen van A naar B. Om straks de tijd te overbruggen ga ik een extra studie doen.’’

Toekomst voor piloten

Operationeel directeur van KLM René de Groot schat de toekomst voor de studenten in opleiding positief in. ‘’Hoewel de instroom bij ons momenteel als gevolg van corona even stilstaat, hebben we over een tijd toch nieuwe vliegers nodig in verband met bijvoorbeeld pensioneringen. Het is alleen wat langer wachten”, legt hij uit. De directeur van de KLM Flight Academy, Bart de Vries, verwacht ook een goede toekomst voor de studenten. ‘’Met de huidige vloot zijn de piloten gewoon nodig, dus ik verwacht dat er voor hen voldoende werk is.”

Kwetsbaar

Waar studenten bij de KLM Flight Academy die gaan beginnen met elektrische vlieglessen baangarantie hebben bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, is dat niet bij iedere vliegschool dat het geval. Daardoor moeten ze betalen om te vliegen en kan het zelfs zijn dat piloten een nulurencontract krijgen.

VNV zegt dat de toekomst van hen er minder gunstig uitziet. ‘’Deze groep is kwetsbaar voor sociale misstanden, door het ontbreken van Europese regelgeving. Er zijn piloten bij die zich niet ziek durven te melden of worden aangesproken omdat ze ’te veel’ kerosine bij zich hebben.”