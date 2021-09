Winactie: win een Lufthansa A340-Aviationtag

Langzamerhand verdwijnen steeds meer viermotorige vliegtuigen uit de commerciële luchtvaart. Zo ook de Airbus A340 van het Duitse Lufthansa. Bij Up in the Sky kan je nu een uniek stukje van de D-AIHR Airbus A340 winnen (t.w.v. €29,95). Meedoen kan eenvoudig door dit formulier in te vullen vóór zondag 26-09-2021 23:59 uur.

Een tweede leven

In 2019 werden er ook al design- en lifestyleproducten gemaakt van een oude Airbus A340-600; de D-AIHO. De uit dienst genomen Airbus werd in tien weken ontmanteld in Teruel in Spanje. Van de D-AIHR zijn Aviationtags gemaakt. De Airbus werd in februari 2007 afgeleverd aan de Duitse luchtvaartmaatschappij, en moest na minder dan tien jaar weer met pensioen. In 2019 startte het ‘leven’ als Aviationtag op de koffers en tassen van menig reiziger!

Win!

Win een uniek stukje luchtvaart bij Up in the Sky. Meedoen kan eenvoudig door dit formulier in te vullen en Up in the Sky op Facebook te liken/volgen vóór zondag 26-09-2021 23:59 uur.

