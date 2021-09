KLM toch verder met Amerikaanse plannen

KLM heeft besloten om toch naar Miami en Las Vegas te vliegen in de aankomende winterdienstregeling. Eerder deze maand koos de maatschappij er nog voor om de routes te schrappen. Vanwege de versoepelingen rondom de coronaregels, ziet KLM toch ruimte om de bestemmingen aan het netwerk toe te voegen.

‘Eindelijk heel goed nieuws’ zei Pieter Elbers eerder deze week toen de Amerikaanse overheid aankondigde dat de reisrestricties kwamen te vervallen voor volledig gevaccineerde passagiers. Ook de Nederlandse overheid heeft besloten om de eerdere quarantaineplicht voor gevaccineerde reizigers uit de VS op te heffen. Deze ontwikkelingen geven KLM aanleiding tot het opnieuw toevoegen van de eerder geplande bestemmingen. De vluchten naar Las Vegas en Miami zullen vanaf 7 december van start gaan. Passagiers die eerder nog omgeboekt werden kunnen nu weer kiezen voor een directe vlucht.

KLM zal driemaal per week naar Miami vliegen. De KL0627 zal op dinsdag, vrijdag, en zondag richting de Amerikaanse stad vertrekken. Ook Las Vegas zal drie keer per week bezocht worden door de maatschappij. Op dinsdag, donderdag en zondag is de KL0635 te vinden op de luchthaven. Naast de twee Amerikaanse steden zal KLM ook routes naar Cancún, Port of Spain, Bridgetown en Mombasa openen deze winter.