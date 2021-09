B-52 krijgt het ‘eeuwige’ leven met nieuwe motoren

Het Pentagon heeft aan de Amerikaanse divisie van Rolls Royce het contract toegekend voor nieuwe motoren voor de Boeing B-52 bommenwerpers. De deal ter waarde van 2,6 miljard US dollar betekent een mijlpaal in dit langlopende project.

De USAF beschikt over ruim 70 B-52H bommenwerpers. Deze toestellen zijn allemaal minstens zestig jaar oud, net als de motoren. De TF33 turbofans zijn verouderd, lawaaiig en dorstig. Al jarenlang overweegt de Amerikaanse luchtmacht om deze motoren te vernieuwen. Een belangrijke reden voor vervanging is een reductie in brandstofverbruik met 20-40%. Nieuwe motoren zullen ook een stuk onderhoudsvriendelijker zijn.

Elke B-52 is uitgerust met acht TF33’s. Rolls Royce gaat deze nu één op één vervangen door F130-motoren. Dit type straalmotor is de militaire variant van de BR700 turbofan. In totaal zal Rolls Royce 608 motoren leveren en installeren. Dit is exact het aantal dat nodig is om alle 76 B-52H’s van nieuwe motoren te voorzien. Het contract voorziet ook in de levering van reservemotoren en bijbehorend materieel.

Volgens een persbericht van de USAF zijn de eerste twee gemodificeerde B-52’s in 2025 beschikbaar voor testen. Eind 2028 zullen de eerste toestellen met nieuwe motoren operationeel zijn. De planning is dat in 2035 alle bommenwerpers nieuwe motoren hebben gekregen. De USAF verwacht dat de B-52’s met de nieuwe motoren minstens tot 2050 kunnen doorvliegen. De honderdste verjaardag van het type is dan dichtbij: de vlucht van het eerste prototype vond plaats op 15 april 1952.

Al jaren doet het gezegde de ronde dat “wanneer de laatste B-1 (of B-2) naar de woestijn wordt gevlogen voor opslag, de bemanning wordt opgehaald door een B-52.” Dit leek ooit onzinnig, maar zou waarheid kunnen worden. De B-1 en B-2 bommenwerpers worden binnen enkele jaren vervangen door de nieuwe B-21 Raider. Vóór 2040 zullen alle B-1 en B-2 bommenwerpers uit dienst zijn genomen, is nu de verwachting.