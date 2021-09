Emirates vliegt weer met A380 op Amsterdam

De Airbus A380 vertrekt weer voor het eerst vanuit Dubai richting Amsterdam op 31 oktober en landt rond 12.40 uur op Schiphol.

Tijdens de coronacrisis vloog Emirates enkel met de Boeing 777-300(ER) op Schiphol. In lijn met de aanhoudende versoepeling van reisbeperkingen over de hele wereld, kondigt de luchtvaartmaatschappij aan de A380 niet alleen opnieuw in te zetten op Schiphol, maar ook op een flink aantal andere bestemmingen. Eind november is het aantal steden waar de luchtreus naartoe vliegt opgeschaald naar 27. Dit is een stijging van meer dan 65 procent, ten opzichte van de huidige 16 procent.

Emirates gaat vanaf 1 oktober ook voor het eerst naar Turkije vliegen met de Airbus A380. Verder wordt het toestel ingezet naar onder meer Barcelona, ​​Düsseldorf, Hamburg, Johannesburg, Madrid, Milaan, Riyad (onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid), São Paulo en Zürich.

Begin deze maand is bekend gemaakt dat de allerlaatst geproduceerde A380 naar Emirates gaat. Tegen het einde van dit jaar zouden er 119 A380-vliegtuigen operationeel moeten zijn bij Emirates. In totaal vliegt de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten nu naar 120 bestemmingen, 90 procent van het aantal plaatsen van voor de coronacrisis.