Aantal reizigers Eindhoven Airport blijft stijgen

Eindhoven Airport verwacht in oktober circa 3100 aankomende en vertrekkende vluchten te kunnen afhandelen: honderd meer dan vorige maand maar nog altijd zo’n 21% minder dan in de periode voor de coronapandemie. De Brabantse luchthaven zit weer in de lift.

Sinds de zomer neemt het vliegverkeer op Eindhoven Airport toe blijkt uit cijfers die de luchthaven maandag bekendmaakte. Dat steeds meer passagiers het vliegveld weten te vinden hangt nauw samen met het aanbod van de luchtvaartmaatschappijen. De machines van Transavia, Wizz Air en Ryanair zijn al lange tijd bekende verschijningen op het Eindhovense vliegveld: zij zorgen voor de meeste vliegbewegingen. Maar inmiddels maken TUI fly en Air Arabia ook gebruik van de luchthaven. Eindhoven Airport gaat ervan uit dat vrijdag tot en met maandag als de drukste dagen in oktober zullen uitpakken.

Met zo’n 6100 vluchten dit jaar in september en oktober, is het aantal bijna verdubbeld in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar toen ruim 3300 vluchten plaatsvonden. Overigens ligt het vliegverkeer nog niet op het niveau van voor de coronapandemie: in september en oktober 2019 verwerkte Eindhoven Airport circa 7700 vluchten. De luchthaven, qua passagiersaantallen de tweede van Nederland, verwacht dat het aantal passagiers verder oploopt naargelang de coronamaatregelen verder versoepelen.