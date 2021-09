Emirates verft A380 in een bijzonder kleurenschema

Emirates heeft een Airbus A380 voorzien van een bijzondere kleurstelling. De maatschappij heeft al meerdere toestellen met een afwijkend kleurenschema in de vloot, maar de bijna acht jaar oude Airbus met registratie A6-EEU spant de kroon.

Aankomende maand begint de Dubai Expo in het thuisland van Emirates. Om dat te promoten heeft de maatschappij al drie A380’s uitgerust met een paar opvallende stickers. De gele, groene en blauwe variant van de Expo-toestellen waren al meermaals op Schiphol te zien. Het feestelijke vliegtuig is compleet donkerblauw gespoten en versierd met verschillende vlakken in diverse kleuren. Op de voorkant staat de tekst See you there. Vanaf eind oktober vliegt Emirates met de A380 weer dagelijks op Schiphol.