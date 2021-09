Twente Airport aankomende weken extra druk

Twente Airport zal de aankomende drie weken drukker zijn dan normaal. Het vliegveld staat centraal in een onderzoek van het NLR. Ongeveer 250 testvluchten zullen alternatieve naderingsroutes en methodes onderzoeken. Op 8 oktober moeten de laatste vluchten plaats vinden.

DREAMS

De testvluchten zijn onderdeel van een Europees project. Dit project vindt plaats onder de naam DREAMS. Het NLR onderzoekt tijdens DREAMS of vluchten een steilere aanvliegroute kunnen volgen. Ook wordt de baandrempel verder op de baan geplaatst. Deze twee maatregelen moeten ervoor zorgen dat er minder belasting is op het milieu. Naast dit zou ook de geluidshinder beperkt moeten worden. Om deze naderingen mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van satellietnavigatie.

NLR

Het NLR zal drie verschillende toestellen inzetten om de testvluchten uit te voeren. Naast de Cessna Citation van het NLR zelf zal er ook een Boeing 737 van TUI en een Airbus A319 van Lufthansa in actie komen. Deze commerciële toestellen zullen elk ongeveer tien naderingen maken. De Citation zal ruim tweehonderd naderingen uitvoeren. Elke nadering wordt afgesloten met een touch and go of een go around. Deze activiteiten kunnen mogelijk zorgen voor geluidshinder in de omgeving. Om de overlast zo goed mogelijk te voorkomen biedt het NLR een dagelijkse planning aan. Deze is hier te vinden.

Naderingen Twente Airport © NLR