Air France voegt nieuw toestel toe aan vloot

Air France verwelkomde dinsdag de eerste Airbus A220-300. Het toestel landde dinsdagavond om iets over tien op Paris Charles de Gaulle Airport, meldt de maatschappij in een persbericht.

De A220 vertrok dinsdagmiddag (Europese tijd) vanaf Montreal Mirabel International Airport in Canada. Na een vlucht van iets minder dan acht uur landde de aanwinst van de Franse luchtvaartmaatschappij op de luchthaven in Parijs.

Naam A220 Air France

Het vliegtuig krijgt de naam ‘Le Bourget’. Dit is een eerbetoon aan de geschiedenis van de stad die nauw verbonden is met de luchtvaart. Aan de voorkant van het toestel en op de vleugels staat een gevleugeld zeepaardje. Dat staat symbool voor de oprichtingsmythe van Air France. Vanaf 31 oktober begint de A220 met commerciële vluchten naar onder meer Berlijn, Barcelona, Madrid, Milaan-Linate en Venetië. In het winterseizoen 2021-2022 vliegt de aanwinst ook naar Bologna, Lissabon en Kopenhagen.

Het interieur van de A220 van Air France. © Air France

In totaal bestelde Air France in 2019 zestig A220’s die de maatschappij in 2025 allemaal geleverd wil hebben. De Franse maatschappij zet ze in voor korte- en middellangeafstandsvluchten. Dit nieuwe type van Airbus gaat de A318 en A319 geleidelijk vervangen. Eerder nam de Franse maatschappij een A350 in dienst.

Zuiniger toestel

Benjamin Smith, de CEO van Air France-KLM laat weten dat de A220 een ‘ongeëvenaarde brandstofefficiëntie’ heeft. ‘’Vandaag de dag is vlootvernieuwing de belangrijkste bron van CO2-emissiereductie, en daarom blijven wij investeren in de nieuwste generatie vliegtuigen. We activeren ook alle hefbomen waarover we beschikken, zoals duurzame brandstoffen en eco-piloting, om bij te dragen aan het koolstofvrij maken van het luchtvervoer en om onszelf te positioneren als leider in een duurzamere luchtvaart,” zegt hij in het persbericht van Air France.

Het nieuwe toestel heeft een 10% lagere kostprijs per zitplaats ten opzichte van de A318 en A319. Zoals Smith al aangeeft is de A220 ook een stuk zuiniger. Het vliegtuig verbruikt 20% minder brandstof, én de CO2-uitstoot vermindert ook met datzelfde percentage.