De toestellen van Air Holland | Terugblik

Met de oprichting van Air Holland in 1984 door John Block Air Holland kwam er op Schiphol een nieuwe luchtvaartmaatschappij bij. Het charterbedrijf maakte zeer turbulente tijden door in haar twintigjarige bestaan met driemaal een doorstart. In 2004 kwam er een definitief einde aan de activiteiten nadat er opnieuw surseance van betaling was aangevraagd. Door de jaren heen maakten verschillende vliegtuigtypes deel uit van de vloot, maar wel altijd van het merk Boeing.

Boeing 727

Het eerste vliegtuig dat Air Holland in gebruik nam was de Boeing 727. De PH-AHB had in 1985 de primeur. De PH-AHD en PH-AHZ kwamen deze driepitter algauw assisteren. De chartermaatschappij huurde de toestellen van verschillende maatschappijen. Na drie jaar werden de onzuinige 727’s vervangen door 757’s.

Boeing 737

Van 1997 tot 2000 vloog Air Holland met de Boeing 737-300. De PH-OZA en OZB werden gehuurd van andere maatschappijen, de PH-OZC was nieuw.

Boeing 757

Met twaalf Boeing 757’s was dit het meest gebruikte type in de vloot van Air Holland. Vijf van deze toestellen werden nieuw gekocht bij Boeing, de andere zeven gehuurd van voornamelijk Britse maatschappijen. De machines hadden de registraties PH-AHE, AHF, AHI, AHK, AHL, AHN, AHO, AHP, AHS, AHT. Naast de Nederlands geregistreerde vliegtuigen waren er ook twee Brits geregistreerde: de G-IEAB en G-MONC.

Boeing 767

Het grootste toestel in de vloot van Air Holland was de Boeing 767-300. De PH-AHR, AHX en AHY werden ingezet op de langeafstandsvluchten. De G-BRIF was de enige 767-200 waarover de chartermaatschappij beschikte. Al deze vliegtuigen werden gehuurd van andere maatschappijen.

Na de faillietverklaring van Air Holland nam Holland Exel personeel, vliegtuigen, vliegrechten, passiva en bedrijfsvoering over. Ruim een jaar later werd deze onderneming ook failliet werd verklaard. Het personeel kwam bij ArkeFly in dienst. Vier van de voormalige Air Holland-machines werden aan de ArkeFly-vloot toegevoegd.