De top drie beste vliegtuighotels ter wereld

Het is een must do voor elke luchtvaartenthousiast, slapen in een echt vliegtuig. Nou kan dat natuurlijk in elke vliegtuigstoel, maar het kan ook zonder turbulentie. Daarvoor zijn sommige toestellen omgebouwd tot volledige hotelkamers. Voor een van de beste vliegtuighotels in de top drie hoeft niet eens ver te worden gereisd.

1. Costa Verde – Quepos, Costa Rica

Het Costa Verde hotel in het prachtige Quepos biedt gasten een unieke kans om in een oude Avianca Airlines-Boeing 727 te overnachten. De machine kwam in 1965 nieuw uit de fabriek. Na een lange vliegcarrière bevindt het toestel zich nu tussen de bomen van de jungle. Het interieur is speciaal ontworpen met lokale producten waaronder hout uit het aangrenzende bos. De suite is uitgerust met twee queen sized bedden, twee badkamers en een keuken met eetkamer. Het terras biedt uitzicht op de oceaan.

Het hotel heeft nog meer in huis voor de luchtvaartfanaat, een zogenaamde cockpit cottage waar gasten in een omgebouwde cockpit kunnen overnachten. Verder is er een oude Fairchild C-123 waarin zich een restaurant bevindt. Naar verluidt is dit vliegtuig neergeschoten.

Wie op deze locatie wil overnachten zal flink de portemonnee moeten trekken: 787,50 dollar per nacht tijdens de kerstvakantie.

2. Vliegtuigsuite – Teuge, Nederland

Een stuk dichter bij huis, op vliegveld Teuge, staat een Ilyushin-18. Dit toestel werd gebouwd in 1960 en vloog gedurende haar operationele jaren voor Interflug, een voormalige Oost-Duitse luchtvaartmaatschappij. Het vliegtuig bood plaats aan 120 passagiers richting Cuba, Rusland, China en Vietnam. Eenmaal uitgediend als passagiersvliegtuig werd het compleet omgebouwd. De Il-18 biedt gasten een ultra luxe ervaring. Zo heeft de suite een slaapkamer, keuken, badkamer met bad, sauna en een terras op een van de vleugels. Het bijna 40 meter lange vliegtuig is ook voorzien van airconditioning en WiFi. Voor de echte luchtvaartliefhebber is de cockpit nog in originele staat te bewonderen.

Gasten die tijdens de kerstvakantie in dit hotel willen overnachten zullen per nacht 419 euro moeten neerleggen om de suite te reserveren. Dit is inclusief een uitgebreid ontbijt.

© Goof Bakker

3. STF Jumbo Stay – Stockholm, Zweden

In Stockholm is een oude Boeing 747-200 getransformeerd tot een hostel. De Jumbo werd in 1976 geleverd aan Singapore Airlines en kwam uiteindelijk bij Transjet terecht, een Zweedse chartermaatschappij. Toen die maatschappij in 2002 failliet ging werd het toestel verkocht. In 2006 begon de verbouwing tot een echt hotel. In 2009 waren de eerste gasten welkom. De inrichting van de Boeing bestaat uit 33 kamers, 2 suites en een restaurant met als kers op de taart, the cockpit suite. Bijna elke meter is gebruikt om van hotelkamers te voorzien. De motorbehuizingen van het toestel zijn omgetoverd tot slaapcabine. Zelfs de wielkasten bieden ruimte aan overnachtende gasten. De machine staat vlak naast de luchthaven van Stockholm, dus spotters kunnen zich hier prima vermaken.

Dit hostel is aanzienlijk goedkoper per nacht dan de twee voorgangers. Prijzen variëren tussen de 80 en 170 euro. Ideaal dus als laatste overnachting na een leuke vakantie in Zweden!