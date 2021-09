Polderbaan weer open na plotselinge sluiting

De Polderbaan is woensdagochtend gesloten als gevolg van een storing aan de verlichting, meldt Schiphol.

Landend vliegverkeer is aangewezen op de Zwanenburgbaan en Oostbaan. In eerste instantie landden de machines vooral op de Zwanenburgbaan, maar later besloot de luchtverkeersleiding ook de Buitenveldertbaan hiervoor open te stellen. De Kaagbaan is open voor opstijgend vliegverkeer. De Aalsmeerbaan kan momenteel niet gebruikt worden in verband met onderhoud.

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de vliegtuigen in de vroege uren nog gebruik konden maken van de Polderbaan. Om 5:15 uur landde een Airbus A330 van DHL op de meest westelijke baan van Schiphol. Later is de baan gesloten en werd de Zwanenburgbaan ingezet. Rond de klok van zeven uur nam de verkeersleiding de Buitenveldertbaan volgens Flightradar24 in gebruik.

Niet iedereen ligt ‘letterlijk’ wakker

Terwijl Schiphol met de plotselinge sluiting van de Polderbaan niet kan beschikken over een belangrijke start- en landingsbaan, ligt niet iedereen daar (letterlijk) wakker van. Op Twitter reageert iemand: ‘’We werden hier zowaar wakker na een volle nacht slaap. Heerlijk. Wat is er anders dan..? Geen Polderbaan! Mag dit zo blijven ?’’

@SchipholWatch we werden hier zowaar wakker na een volle nacht slaap. Heerlijk. Wat is er anders dan..? Geen polderbaan! Mag dit zo blijven ? — TheDutchTommyD (@TheDutchTommyD1) September 29, 2021

Eerder onderhoud

Van 31 augustus tot 5 september vorig jaar was de Polderbaan ook gesloten wegens onderhoudswerkzaamheden. In die week werd de bovenste laag van het asfalt vervangen. Daarnaast keek Schiphol, dat de werkzaamheden in samenwerking met Heijmans uitvoert, of de markeringen hersteld moesten worden. Tot slot maakten Schiphol en Heijmans de hemelwaterafvoer schoon en inspecteerden zij deze. Bovendien controleerden verschillende ploegen de bekabeling en elektra.

Hoelang de Polderbaan sluit, is (nog) niet bekend.

Goedemorgen Arnold. Vanwege een technische storing aan de verlichting van de Polderbaan is deze niet beschikbaar voor vliegverkeer. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van Bas: https://t.co/Tspy7DmzA9. ^Sonja — Schiphol (@Schiphol) September 29, 2021

UPDATE: 29 september 2021, 15:00

Schiphol heeft op Twitter laten weten dat de technische storing verholpen is. Vliegtuigen kunnen weer opstijgen en landen vanaf en op de Polderbaan.