737 MAX maakt mogelijk dit jaar rentree op Chinese markt

Het ziet ernaar uit dat de Boeing 737 MAX vóór 2022 ook in China weer de lucht in kan. Het vliegtuig stond in dat land lang(er) aan de grond wegens twee crashes.

Het type heeft inmiddels 2,5 jaar niet gevlogen in China. Terwijl in Europa (en andere continenten) de toestellen enige tijd geleden hun rentree in het luchtruim maakten, begon China afgelopen maand met testvluchten. Naar verwachting geeft de Civil Aviation Administration China (CAAC) in november groen licht. “We hopen voor het eind van het jaar”, stelt de organisatie, geciteerd door NU.nl. Door de grote bevolking en het uitgestrekte land is China een belangrijke markt voor Boeing.

Europa hervat vluchten 737 MAX

In Europa vliegt de 737 MAX al. Het is opmerkelijk dat er met dit toestel niet overal ter wereld gelijktijdig weer wordt gevlogen. Het feit dat er meerdere luchtvaartautoriteiten zijn is hiervan de oorzaak. In Europa is dat bijvoorbeeld de European Union Aviation Safety Agency (EASA). Dit agentschap keurde eind januari dit jaar de rentree van de 737 MAX in het luchtruim goed.

Daarop anticipeerde TUI ongeveer iets meer dan een maand na de bekendmaking van de EASA. Halverwege maart ging de PH-TFP na lange tijd de lucht weer in voor een testvlucht. Gecontroleerd werd of de machine nog naar behoren functioneerde: na zo’n lange tijd op de grond te hebben gestaan is het goed om te weten of alle systemen nog goed werken. De testvlucht voerde TUI uit boven de Noordzee en Amsterdam. Ook maakte het vliegtuig een uitstapje naar Nijmegen en terug.

Crashes Boeing 737 MAX

Twee crashes met hetzelfde type toestel leidden ertoe dat de 737 MAX wereldwijd een vliegverbod kreeg opgelegd. Op 29 oktober 2018 stortte een 737 MAX 8 van Lion Air neer in de Javazee. 181 passagiers en acht bemanningsleden kwamen om het leven. Op 10 maart 2019, circa een halfjaar later, vond er opnieuw een crash plaats met dit type van Boeing. Een 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines stortte zes minuten na take-off neer. Bij dit ongeval overleden 149 passagiers en acht bemanningsleden.