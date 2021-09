JetBlue voert tweede trans-Atlantische route uit

JetBlue arriveerde woensdagochtend op Londen Gatwick Airport. De Amerikaanse maatschappij vloog met een Airbus A321LR, meldt Simply Flying.

Het toestel, met registratie N4022J, vertrok om 20:10 uur (lokale tijd) vanaf de New York John F. Kennedy richting de Engelse luchthaven. Na een vlucht van iets meer dan zes uur arriveerde het vliegtuig van JetBlue op Londen Gatwick Airport. Tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vliegt de maatschappij vier keer per week met een A321LR die plek biedt aan 138 passagiers.

Eerste vlucht New York John F. Kennedy – Londen Gatwick Airport. © Flightradar24.com

Voorzieningen aan boord

Aan boord van het toestel zijn een aantal faciliteiten. Een daarvan is het ‘build-your-owen-dining’-concept wat inhoudt dat reizigers in hun stoel hun eigen maaltijd kunnen samenstellen. Er is een keuze uit seizoensgebonden groenten en granen, afkomstig van restaurantgroep Dig in New York. Ook kunnen passagiers gebruik maken van WiFi zodat zij op trans-Atlantische-vluchten van JetBlue gratis onbeperkt kunnen internetten.

Twee Londense luchthaven

De route tussen New York en Londen is echter niet nieuw. De Amerikaanse maatschappij vloog al tussen John F. Kennedy en Londen Heathrow. JetBlue koos voor Heathrow en Gatwick, omdat deze luchthavens meer ‘full-service luchtmaatschappijen’ georiënteerd zijn. De luchtvaartmaatschappij wil in de zomer van 2022 van start gaan met vluchten naar Londen vanuit Boston.

Het bedrijf laat weten dat met deze route aan de klantvraag voldaan wordt. ‘’De luchtvaartmaatschappij zal haar belofte nakomen om meerdere Londense luchthavens te bedienen en klanten handige opties te bieden – met aantrekkelijke premium- en vrijetijdstarieven – in het hele grootstedelijke gebied van Londen, ongeacht welke luchthaven hun voorkeur geniet.’’

Uitbreiding vloot JetBlue

JetBlue heeft plannen om de vloot van de A321LR uit te breiden. Momenteel hebben ze vier van deze toestellen in dienst. Naar verwachting ontvangen ze niet alleen nog dertien van deze vliegtuigen, ook verwelkomt ze in de toekomst nog elf A321XLR’s.

Nu de luchtvaartsector uit het dal klimt, denkt Jeffrey Knittel, CEO van Airbus Amerika, dat deze route goed kan uitpakken voor JetBlue. “Nu de pandemie achter de rug is en de internationale markt zich herstelt, zal de A321LR JetBlue in staat stellen internationale langeafstandsreizen aan te bieden met de beste klantenservice en tegen de laagste kosten en risico’s.’’