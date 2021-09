Qatar Airways-topman geeft toe: ‘Grootste vergissing’

Qatar Airways-CEO Akbar Al Baker denkt dat de Airbus A380 snel de lucht weer in gaat. Lang stond dat toestel aan de grond wegens de coronacrisis.

Voor het einde van het jaar hoopt Qatar Airways met de A380’s weer passagiers te kunnen vervoeren. “Ik denk dat we begin november weer met de A380’s gaan vliegen”, zegt Al Baker tegenover Executive Traveller. “Op dit moment kijken we naar het vliegen met vijf, maar het kan zijn dat we met alle tien moeten vliegen.”

A380 voor A350?

De reden dat Qatar Airways de vluchten met de A380’s wil hervatten is gebaseerd op de toenemende vraag. In eerste instantie wil Al Baker vijf toestellen van stal halen. Deze moeten ook het (tijdelijk) wegvallen van dertien A350’s opvangen, omdat de verf van deze vliegtuigen sneller verslechterde dan verwacht. De volledige vloot van tien A380’s zou in 2022 weer volledig in gebruik genomen kunnen worden.

Door het aan de grond houden van de A350 zit er volgens Al Baker maar één ding op. “Helaas, met de problemen die we hebben met de Airbus A350’s die aan de grond zijn gehouden door onze regelgevende instantie, hebben we geen alternatief… dan met de A380’s te vliegen’.’

Airbus A350-1000 van Qatar Airways – ©John Taggart

Toekomst A380

Eigenlijk was er geen toekomst voor de A380 bij Qatar Airways. “We hebben de A380’s aan de grond gehouden sinds het begin van de pandemie, en we wilden er nooit meer mee vliegen’’, geeft Al Baker toe. Hij noemde de aanschaf van dit type toestel ‘de grootste vergissing’ in de geschiedenis van de luchtvaartmaatschappij. De grote hoeveelheid brandstofverbruik en de milieu-impact zijn volgens Al Baker twee grote minpunten van dit toestel.

Hij ziet de toekomst van de A380 dan ook somber in. “Ik denk niet dat er een markt is voor dat vliegtuig in de nabije toekomst.” Qatar Airways heeft intussen de helft van haar A380’s al uit de vloot gehaald.

Qatar Airways haalt piloten terug

Doordat de luchtvaartmaatschappij Superjumbo’s van stal haalt, is er ook vraag naar piloten die op dit type kunnen vliegen. Qatar ontsloeg hen aan het begin van de coronacrisis, maar nu werft de maatschappij opnieuw A380-piloten. ‘’We doen wat geen enkele andere luchtvaartmaatschappij heeft gedaan – we geven ze hetzelfde salaris dat ze hadden toen ze vertrokken’’, sluit Al Baker af.