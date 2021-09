Stewardess ernstig verwond tijdens harde landing

Een CRJ-900LR van Air Canada maakte op 27 augustus een zeer harde landing. Een stewardess liep daarbij ernstige verwondingen op en een andere lichte, meldt AV Herald.

Het vliegtuig was vanuit Edmonton vertrokken richting Vancouver. Aan boord van het toestel, registratie C-FOJZ, bevonden zich 58 passagiers en vier bemanningsleden. De copiloot bestuurde het vliegtuig (pilot flying, red.) terwijl de gezagvoerder de radio bediende en de checklisten uitvoerde (pilot monitoring, red.).

Tijdens de landing op baan 08L namen de vluchtdatarecorders een verticale versnelling op van +2,789G. Toen de machine uitreed en de landingsbaan verliet om naar het platform te taxiën, merkten de vliegers dat de APU (Auxiliary power unit) niet kon worden gestart. Dit apparaat levert niet alleen de energie voor het starten van de motoren maar is ook de bron van elektriciteit en airconditioning op de grond als de motoren niet draaien.

Gewonde stewardessen

Tijdens de landing raakte een van de stewardessen ernstig gewond. Volgens de Canadese TSB (Transportation Safety Board of Canada) zat zij in de achterste klapstoel van het vliegtuig. Zij kreeg eerste hulp en is vervolgens naar het plaatselijke ziekenhuis overgebracht. Een andere stewardess liep lichte verwondingen op.

Aan de grond

Na de harde landing stond het vliegtuig van Air Canada enige tijd aan de grond op de luchthaven van Vancouver. De schade aan het landingsgestel was van dien aard dat beide poten van het hoofdlandingsgestel moesten worden vervangen.

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het vliegtuig ongeveer een week in Vancouver aan de grond heeft gestaan. Na het incident dat zich op 27 augustus om 21:15 uur (lokale tijd) voordeed, kon het betrokken toestel op 4 september de lucht weer in. Het vloog vanuit Vancouver naar Regina, een stad in het zuiden van Canada.