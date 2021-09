Tijd is op, ontslagen bij United Airlines dreigen

Begin augustus kwam United Airlines met een vaccinatieplicht voor haar personeel. Nu staat de maatschappij op het punt circa zeshonderd mensen te ontslaan die zich vooralsnog niet hebben laten vaccineren, meldt The Wall Street Journal.

De 67.000 werknemers van United Airlines kregen van hun werkgever bijna twee maanden de tijd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, waarbij 27 september als uiterste datum gold. Uiteindelijk besloten 593 medewerkers de prik niet te halen. Indien ze zich voor hun ontslaggesprek niet laten vaccineren, is het ontslag een feit. Het gaat hierbij niet alleen om het cabinepersoneel. Ook het grond- en kantoorpersoneel werd verplicht een vaccinatie te halen.

Niet vrijwillig

De directie van de maatschappij liet in een brief aan het personeel weten dat niet iedere werknemer zich vrijwillig vaccineerde. “Maar er is geen enkele twijfel bij ons dat we daarmee (met de verplichtstelling. red) hebben voorkomen dat sommigen van jullie in het ziekenhuis belanden of zelfs komen te overlijden aan de gevolgen van het virus, omdat je nu gevaccineerd bent.”

Tweeduizend medewerkers die zich niet lieten vaccineren vanwege medische of religieuze redenen, krijgen evenwel een uitzondering van United Airlines: zij mogen gewoon bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij blijven werken. De maatschappij bekijkt ieder geval apart. Personeel met een uitzondering is echter te allen tijde verplicht een mondkapje dragen.

Lastige keuze United Airlines

De vaccinatieplicht was voor United Airlines een lastige keuze. Topman Scott Kirby liet zich tegenover de Telegraaf uit over een ‘ongelooflijk moeilijke beslissing’. Hij stelde dat het beschermen van het personeel een grote prioriteit heeft. Hij beschouwt vaccinatie van iedereen als de beste oplossing.

American Airlines besloot wat anders

Waar United Airlines met een vaccinatieplicht kwam, pakte American Airlines het anders aan. CEO Doug Parker gaf aan dat de maatschappij het personeel niet opdringt om zich te laten vaccineren, maar van mening is dat er meer gedaan moet worden om het halen van een prik te stimuleren. Dat leidde tot de nodige opschudding. Veel mensen zijn juist vóór een vaccinatieplicht en stelden dat de beslissing van Parker de ‘veiligheid aan boord van een vliegtuig niet waarborgt’.